Журова заявила, что испытывает восторг от прокатов российских фигуристок на ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала выступление отечественных фигуристок в короткой программе на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Восторг! Я желаю нашим девочкам такой же чистоты и красоты и в произвольной программе. После такого давления наши девочки — просто умницы. Весь мир увидел, какие девушки в нашей стране — красивые и стойкие. Валиевой аплодировал весь зал? Удивительно, в катании на коньках соперники друг к другу относятся по-доброму. В фигурном катании все друг друга поддерживают», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года.

Ранее стала известна причина, по которой Валиева пропускает пресс-конференцию на Олимпиаде-2022.