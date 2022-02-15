Стала известна причина, по которой Валиева не пришла на пресс-конференцию на Олимпиаде-2022

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Российская фигуристка Камила Валиева пропускает пресс-конференцию по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине из-за плохого самочувствия.

«Плохо себя почувствовала, подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию», — заявил «Чемпионату» глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) идёт второй, Александра Трусова (74,60) — четвёртой.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она сдала положительный допинг-тест 25 декабря 2021 года.

Ранее Щербакова впервые прокомментировала скандал вокруг допинг-пробы Валиевой.