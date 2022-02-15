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Щербакова: мы с Камилой лично общаемся, но я её никак не комментирую

15.02.2022, 18:30 |

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

Щербакова: мы с Камилой лично общаемся, но я её никак не комментирую
  • ©Matthew Stockman/Getty Images

«На мои тренировки это не влияет, это самое главное. Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

За свой прокат в короткой программе на Олимпиаде в Пекине Анна получила 80,20 балла, она занимает промежуточное второе место. Лидирует по итогам короткой программы её соотечественница Камила Валиева (82,16 балла).

Ранее сообщалось, что Валиева пропускает пресс-конференцию после короткой программы на ОИ-2022.

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