Лис: где достать триметазидин для чемпионата США, а то мой дед умер

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Американский журналист Дэвид Лис высмеял версию, что запрещённое вещество попало в организм 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой через продукт, который употреблял её дедушка.

«Не знаете, где я могу получить триметазидин для чемпионата США среди взрослых? Мой дедушка умер. Мне не повезло так, как Камиле Валиевой», — написал Лис в Twitter.

По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин мог попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка.

Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Ранее Рабинер заявил, что, глядя на 15-летнюю Валиеву, Латыпову должно быть ещё более стыдно.