Недовольство Таталиной, достижение Захарова, кошмар Латыпова и жест Алдошкина: чем запомнился 11-й день Игр

| Сергей Стариков

Российские спортсмены завоевали две награды в 11-й день Олимпиады в Пекине. Руслан Захаров помог сборной взять серебро в гонке преследования и стал первым отечественным медалистом в конькобежном спорте и шорт-треке. А его партнёр Даниил Алдошкин бурно отреагировал на поражение в финале, показав неприличный жест. В свою очередь, пять промахов Эдуарда Латыпова помешали завоевать золото в эстафете по биатлону, а неоднозначное судейство оставило за пределами пьедестала фристайлистку Анастасию Таталину.

Успех конькобежцев и упущенное золото биатлонистов

Для сборной России 11-й день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине мог сложиться несколько лучше, чем получилось в итоге. Согласно прогнозу RT, отечественная команда была вправе рассчитывать сразу на четыре награды — две серебряные и две бронзовые, а на деле до последнего боролась ещё и за одну золотую.

В мужской эстафете по биатлону Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков почти безупречно отработали на своих этапах, что позволило Эдуарду Латыпову уйти на трассу в статусе единоличного лидера. На первом огневом рубеже двукратный бронзовый призёр соревнований отработал идеально, поэтому на втором ему было достаточно просто избежать штрафных кругов. Однако стрельба стоя обернулась настоящим фиаско.

Отечественный спортсмен допустил пять промахов и был вынужден проехать дополнительные 300 м. Этим воспользовались команды Норвегии и Франции, завоевавшие золото и серебро. России пришлось сражаться с Германией за бронзу, награду всё же удалось отстоять. Но близость первого места вряд ли позволяет радоваться такому результату.

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«Я представить себе не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. У тебя было 50 секунд! Стреляй себе спокойно, пускай и с дополнительными патронами, и всё. Почему Кристиансену никакой ветер не мешал попасть пять из пяти, а Эдуард пережидал ветер? Значит, он просто не умеет стрелять. Он дважды промазал, встал как вкопанный, а дальше начался психоз: его начало колбасить так, что уже выстрелить не мог, а надо было спокойно работать, как Александр Логинов. Это великая трагедия российского биатлона», — заявил Metaratings двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

В шаге от золота остановились Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Причём последний из них и вовсе стал первым отечественным медалистом в конькобежном спорте и шорт-треке. К сожалению для россиян, самое яркое выступление они продемонстрировали в полуфинале с будущими бронзовыми призёрами — американцами, когда проехали дистанцию с олимпийским рекордом (3:36,62 секунды). Повтори они подобное в заключительной стадии — победа осталась бы за ними, но на этот раз они не смогли выбежать из 3 минут 40 секунд. Первое место вновь досталось Норвегии, в нужный момент оказавшейся чуть более стабильной.

Особенно тяжело эту неудачу воспринял Алдошкин, после финиша продемонстрировавший неприличный жест. Спортсмен поднял руки вверх и показал средний палец, но впоследствии извинился за своё поведение.

«Это был чисто эмоциональный всплеск, я вскинул руки. Даже не помню, если честно, что произошло после финиша, потому что это моя первая Олимпиада, первая медаль. Если я кого-то затронул, я ни в коем случае не хотел никого обижать, это было просто случайно. Я очень извиняюсь перед всеми теми, кого это задело», — цитирует Алдошкина ТАСС.

Неудача Гайтюкевича и нестабильность конькобежек

Российские конькобежки тоже были вправе надеяться на попадание на пьедестал в пасьюте, но стали лишь четвёртыми. Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина провалили полуфинал, уступив почти семь секунд японкам, а затем оказались слабее голландок. Золото же досталось Канаде, установившей олимпийский рекорд.

Ещё одна награда светила России в бобслее, где в соревнованиях двоек страну представляли Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. После двух попыток они располагались на третьей строчке, но в последующих показали лишь девятый и 14-й результат соответственно. Как итог — лишь восьмая позиция. Пьедестал же оказался чисто немецким.

«У меня очень негативные впечатления от сегодняшнего выступления. Во-первых, я много ошибался, во-вторых, у нас сегодня был очень слабый старт для нашей команды. На четвёртую попытку выходили и рисковали, от нас требовалось убежать на старте и чисто проехать. Но не получилось сесть и задели чуть-чуть борт», — признался Гайтюкевич.

Таким образом, после 11 дней Россия занимает девятое место в медальном зачёте с четырьмя золотыми, семью серебряными и девятью бронзовыми медалями. Лидирует Норвегия (12 — 7 — 7), её преследуют Германия (9 — 6 — 3) и США (7 — 6 — 4).

Стойкость Валиевой

Тем не менее основное внимание было ожидаемо приковано к соревнованиям в женском одиночном фигурном катании, где на лёд должна была выйти Камила Валиева, всё же допущенная Спортивным арбитражным судом до олимпийского турнира. Как и подобает одному из фаворитов, россиянка выступала в заключительной, сильнейшей разминке под общим 26-м номером. И хотя её прокат нельзя назвать идеальным из-за ошибки на тройном акселе, действующая чемпионка Европы справилась с колоссальным давлением и всё же заняла первое место по итогам короткой программы, попутно вызвав восторг у собравшихся на арене. От общения со СМИ она ожидаемо отказалась, не посетив ни микст-зону, ни пресс-конференцию. Как объяснили в Олимпийском комитете России (ОКР), дело в состоянии здоровья.

«Плохо себя почувствовала, подошла к раздевалке и не смогла прийти на пресс-конференцию», — сказал «Чемпионату» глава пресс-службы ОКР Константин Выборнов.

Несмотря на почти безупречный прокат Валиевой, борьба за золото обещает быть сверхнапряжённой. Камила набрала 82,16 балла и всего на 1,96 опередила Анну Щербакову, которая чисто откатала свою программу. Поддержать соотечественниц не смогла Александра Трусова, упавшая при исполнении всё того же тройного акселя (74,60). Столь грубой ошибкой конкурентки воспользовалась японка Каори Сакамото, опередившая воспитанницу Этери Тутберидзе чуть более чем на пять баллов.

«В этот раз я не волновалась, это было долгожданное выступление… В этот раз я была настроена. Олимпиаду представляла себе по-другому, здесь всё по-другому. Мне очень понравилось выступать, поэтому я радостная. После того как я упала с акселя, остальное делала легко, ни о чём не думала, постаралась раскрыть образ, мне было приятно. 74 — это балл, который я получаю всегда, если падаю с акселя», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Провал Бурова и первая победа кёрлингисток

Если в женском одиночном катании Россия вправе рассчитывать на все три медали, то в слоупстайле надеяться на подобное было невозможно. Единственной надеждой страны была Анастасия Таталина. И хотя спортсменка показала третий результат сразу в двух попытках, в итоге она оказалась в шаге от награды. Однако сама Таталина оказалась недовольна работой арбитров и заявила, что её засудили.

По её словам, в конце она исполнила сложнейший элемент — double 14, но получила за него лишь 75,51 балла. Для сравнения: завоевавшая бронзу эстонка Келли Силдару набрала 82,06 в лучшей попытке. А китаянка Эйлин Гу (86,23) и швейцарка Матильда Гремо (86,56) — и того больше.

«Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение (в FIS. — RT). Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. После неё выходили конкуренты — представительницы США и Китая. Американская спортсменка не смогла справиться со своей программой. Представительница Китая выполнила неплохой проезд, но у Насти Таталиной он был лучше», — сказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Но если от Таталиной не ждали триумфа на Играх, то Максим Буров считался одним из главных претендентов на медали в акробатике. Но трёхкратный чемпион мира провалился сначала в первой, а затем и во второй квалификациях, сенсационно не попав в финал. В его отсутствие сражаться за награды будут его брат Илья и Станислав Никитин.

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Продолжают выступление в Пекине отечественные кёрлингисты. Мужская сборная неудачно начала соревновательный день, крупно проиграв Норвегии (5:12), но потом частично реабилитировалась. Взять верх над Канадой удалось лишь в экстра-энде (7:6), но этого оказалось достаточно, чтобы подняться на четвёртую строчку и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

Что касается женской команды, то она наконец сумела подсластить себе пилюлю и одержать первую победу на Олимпиаде. Прервать серию из шести поражений удалось в противостоянии с хозяйками Игр — 11:5. Правда, подняться выше последнего, десятого места пока не удалось.

Если в кёрлинге оппоненты лишь готовятся к раунду на выбывание, то в мужском турнире по хоккею уже определились четвертьфинальные пары. Сборная России во второй раз встретится с командой Дании, не без труда обыгравшей Латвию (3:2). Скандинавы вышли вперёд на 13-й минуте, но уже десять минут спустя уступали в счёте благодаря дублю Лауриса Дарзиньша. Но голы Юлиана Якобсена и Маркуса Лауридсена помогли им сломить сопротивление противника и пройти дальше.

Без сенсаций обошлось и противостояние Канады с Китаем, завершившееся со счётом 7:2 в пользу «кленовых листьев». Другие результаты были гораздо более неожиданными. Чехия не смогла ничего противопоставить Швейцарии и уступила 2:4, а не набравшая ни одного очка на групповой стадии Словакия забросила четыре безответные шайбы в ворота действующих финалистов Игр — Германии.