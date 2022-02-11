Драматичный финал: как скелетонист Третьяков в последней попытке упустил шанс завоевать бронзу Игр в Пекине

| Борислав Головин

Александр Третьяков не сумел завоевать медаль на Олимпиаде в Пекине. Перед заключительной попыткой пропустивший Игры в Пхёнчхане скелетонист был третьим, но допустил две небольшие ошибки по ходу спуска и проиграл китайцу Янь Вэньгану 0,22 секунды. Другой россиянин, Евгений Рукосуев, занял шестое место. Золото и серебро достались немцам Кристоферу Гротхеру и Акселю Юнгу.

После вынужденного отказа от участия в Олимпийских играх в Пекине Никиты Трегубова из-за коронавируса на Александра Третьякова оказалась возложена особая ответственность.

В отсутствие призёра ОИ в Пхёнчхане в составе сборной России только чемпион Игр в Сочи способен был побороться за медали. Существовала и дополнительная личная мотивация. Для 36-летнего спортсмена эта Олимпиада с большой долей вероятности — последняя в карьере, и он рассчитывал провести её на мажорной ноте.

К счастью, в первых попытках проявил себя не только Третьяков, но и Евгений Рукосуев, заменивший Трегубова. 22-летний скелетонист, в текущем сезоне принявший участие только в одном этапе КМ, пообещал сражаться за себя и партнёра. Евгений не обманул и в первый день выступил спокойно и уверенно, не допустив грубых ошибок. В стартовой попытке он показал четвёртое время, пропустив вперёд лишь фаворитов — Кристофера Гротхера, Третьякова и Янь Вэньгана.

«Настраивался как на обычный старт и гнал из головы мысли, что это Олимпиада. Я не делю турниры на важные и второстепенные, привык выкладываться везде. Вышел на старт спокойным и проехал нормально», — приводит слова скелетониста ТАСС.

Ещё быстрее преодолел дистанцию Третьяков, который 0,36 секунды проиграл только немцу. Другой россиянин, Даниил Романов, расположился на предпоследнем, 24-м месте.

К сожалению, удержаться в тройке Александру не удалось. Во второй попытке лидер сборной проехал чуть медленнее, совершив ряд ошибок. Этим моментально воспользовались Аксель Юнг и Вэньган, которые обошли отечественного скелетониста. А Рукосуев смог догнать соотечественника.

Таким образом, после первого соревновательного дня сложилась щекотливая ситуация: два спортсмена делили четвёртую строчку с отставанием в 0,87 секунды от лидера. По словам Третьякова, лучший результат ему помешала показать тёплая погода, из-за которой возникли проблемы с полозьями.

«В пятницу соревнования вечером, там уже точно будет холодно, надеюсь… Это дело сложное, но нельзя опускать руки. Надо настраиваться, бежать и ехать, биться до конца», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Если навязать борьбу Гротхеру за золото было сложно, то от третьего места россиян отделяли всего 0,12 секунды, а от второго — 0,17.

На следующий день на лёгком морозе Третьякову действительно удалось проявить себя. В третьей попытке он показал почти такое же время, как в первой, и намного лучше, чем во второй — 1 минута и 0,37 секунды, и уступил только Гротхеру и Юнгу.

К сожалению, Рукосуев откатался не без ошибок и опустился на шестую строчку, пропустив вперёд Мартинса Дукурса. Тем не менее от медали его отделяли 0,19 секунды. Но главное, не справился с давлением Вэньган, переместившийся на четвёртую позицию. Однако отставания в борьбе за награды были минимальными. Третьяков на 0,5 секунды опережал китайца и на 0,7 — латыша.

Увы, заключительная попытка обернулась драмой для Александра. Ошибки в решающий момент допускали все, но только не хозяева. Представители Поднебесной, которые провели огромное количество тренировок на домашнем жёлобе, казалось, могли преодолеть его с закрытыми глазами. Более того, они показали себя людьми без нервов.

Сначала Инь Чжэн, после трёх попыток шедший седьмым, показал феноменальный результат — 1 минута 0,40 секунды. С ним он опередил и Мартинса Дукурса, и Рукосуева, который совершил грубейшую помарку в финальном вираже. Евгений стремился срезать его и за счёт этого выиграть время, но допустил жёсткое касание с бортом. Тем не менее шестое место на дебютных Играх при условии, что молодой скелетонист даже не должен был на них ехать, можно назвать отличным итогом.

Вслед за Дукурсом вышел на старт Чжэн. И если в предыдущей попытке он не был идеален, то в заключительной великолепно проходил все повороты и не позволял себе ни малейшей неточности. Инь Чжэн сумел продемонстрировать второе время соревнований. Быстрее в стартовой попытке был лишь Гротхер, установивший рекорд трассы.

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После такого впечатляющего финиша от китайца за Третьякова стало тревожно. Чтобы остаться в тройке, ему требовалось тоже не допускать ошибок. К сожалению, для Александра с самого начала всё пошло не по плану. В одном из первых виражей он коснулся борта плечом. Данный недочёт фактически поставил крест на надеждах олимпийского чемпиона подняться на пьедестал.

Потеряв время и концентрацию, россиянин не лучшим образом прошёл ещё несколько виражей. Если сперва он держался в «синей» зоне за счёт неплохого разгона, то затем принялся уступать всё больше. Стало очевидно, что Чжэна Александру не обойти. На финише их разделило 0,22 секунды. С одной стороны, Третьяков не лучшим образом реализовал последнюю попытку, а с другой — представитель Поднебесной сделал это слишком быстро.

Казалось, он способен замахнуться и на результат немцев, но их преимущество было слишком велико. Юнг, несмотря на ряд помарок, всё-таки опередил соперника на 0,10 секунды. Перед Гротхером же стояла одна задача — спокойно добраться до финиша, и он с ней справился. Четырёхкратный чемпион мира впервые в карьере взял золото на ОИ.

Представители сборной Германии в очередной раз продемонстрировали, что в санном спорте, скелетоне и бобслее им нет равных. Они могут не слишком удачно выступать на этапах КМ, но на главных стартах не оставляют соперникам шансов за счёт преимущества в техническом аспекте. Можно много говорить об их таинственных полозьях, но разгадать эту загадку пока никто не в состоянии.

Китайцы же поднялись на подиум благодаря кропотливым тренировкам. Если соперники практически не имели возможности работать на жёлобе в Яньцине, то хозяева ипользовали её по полной программе. Причём нельзя сказать, что они ярко проявляли себя до того на этапах КМ. Вэньган одержал победу в Инсбрук-Иглс, но в дальнейшем выше восьмой строчки не поднимался.