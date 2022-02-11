Битва за первое место в группе: Россия встречается с Данией в матче хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Дании на зимних Олимпийских играх в Пекине. В первом туре группового этапа скандинавы сенсационно взяли верх над чехами и вышли на промежуточное первое место в квартете B. В случае победы подопечные Алексея Жамнова обойдут прямых конкурентов и практически гарантируют себе путёвку в четвертьфинал. RT ведёт онлайн-трансляцию.