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Битва за первое место в группе: Россия встречается с Данией в матче хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

11.02.2022, 07:03 | Сергей Стариков

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Дании на зимних Олимпийских играх в Пекине. В первом туре группового этапа скандинавы сенсационно взяли верх над чехами и вышли на промежуточное первое место в квартете B. В случае победы подопечные Алексея Жамнова обойдут прямых конкурентов и практически гарантируют себе путёвку в четвертьфинал. RT ведёт онлайн-трансляцию.

Битва за первое место в группе: Россия встречается с Данией в матче хоккейного турнира Олимпиады в Пекине
  • AFP
  • © Anthony WALLACE
07:39

На последних секундах россиянам удалось создать проблемы команде Дании. Первая пятёрка зацепилась за шайбу в зоне противника и заставила защитников соперника серьёзно потрудиться. Гусев отметился броском, но застать врасплох Дикова не сумел. На этом первый период завершён. Перерыв. (20')

07:38

Последняя минута первого периода. Датчане выбрасывают шайбу из собственной зоны. Проброс и вбрасывание в зоне скандинавов. Отличный шанс для отечественной команды создать хоть что-то опасное у ворот Дикова. (20')

07:36

На льду очень много борьбы, но мало конструктива. Игра проходит в средней зоне и без моментов. До конца периода менее двух минут. У сборной России по-прежнему всего четыре броска по воротам. (19')

07:35

Пока выступление сборной России вызывает серьёзные вопросы. Если в матче со Швейцарией можно было ссылаться на отсутствие игрового тонуса и волнение, то сейчас не самую яркую игру команды уже не объяснишь. (17')

07:34

Мало чего получается у сборной России в неравных составах. Пытаются подопечные Жамнова до верного разыграть комбинацию у ворот Дикова, но поперечные передачи раз за разом заканчиваются ничем. Датчане здорово читают их и перехватывают. Две минуты в неравных составах завершились. (16')

07:32

Россияне неплохо начали — выиграли вбрасывание и позволили Войнову мощно бросить от синей линии. Шайба прошла мимо ворот, после чего зацепиться за неё вновь не удалось. Датчане чуть было не организовали контратаку. (14')

07:30

Первое удаление в матче между сборными России и Дании. Лауридсен получил две минуты за подножку. Две ближайшие минуты он проведёт на скамейке штрафников. (14')

07:29

Мощнейший бросок от синей линии нанёс Лауридсен. Датчане провели быструю атаку, в ходе которой шайба оказалась у защитника. Тот не попал в створ. Федотову не пришлось вступать в игру. (13')

07:29

Гусев попытался поперечной передать «разрезать» оборону сборной Дании, но ошибся. Шайба была перехвачена, очередная атака закончилась ничем. (13')

07:27

Развить успех россиянам не удалось. Вбрасывание в зоне соперника ничем не завершилось, зато датчане ответили собственной атакой. Да ещё и завершившейся броском по воротам Федотова. Подопечные Элерса не стесняются заставлять Федотова вступать в игру. (12')

07:25

Сборная России не один, а сразу два броска по воротам Дикова в ходе одной атаки. Звено Карнаухова отличилось, а активнее других был Антон Слепышев. Именно он потревожил датского вратаря, а потом ещё и поборолся на пятаке. На льду чуть было не началась потасовка. (11')

07:24

Половина первого периода позади. Сборная России нанесла всего один бросок по воротам команды Дании и уступает ей по числу попаданий в створ. Скандинавы всё же дважды побеспокоили Федотова. Да, оба раза Ивану не составило труда отвести угрозу. Но сам факт. (10')

07:22

Очередная неудачная атака сборной России. Не удалось россиянам укрепиться в зоне, да ещё и шайба после рикошета легка на сетку ворот сверху. Вбрасывание в зоне датчан. Тем временем, Каюмова увели в подтрибунное помещение. (10')

07:21

Неприятный момент. Артур Каюмов, судя по всему, получил травму. Россиянин получил повреждение плеча в столкновении и сразу поехал на скамейку. Оказывают помощь форварду сборной России. (9')

07:18

Практически без остановок идёт игра, но и без моментов. Семь минут отыграли хоккеисты, но опасных моментов минимум. У россиян пока не клеится ни вход в зону, ни комбинации в зоне противника. Процент брака по-прежнему очень высок. (7')

07:17

Шипачёв пытался обмануть соперников, но в итоге его не поняли и партнёры по команде. Эффектная передача с разворота получилось безадресной и досталась соперникам. Очередная атака сборной России завершилась, даже не начавшись. (6')

07:16

Первые пять минут команды отыграли практически «без ворот». Лишь по одному броску в створ нанесли сборные. Датчан это устраивает, но россиянам необходимо действовать активнее. Статус явных фаворитов необходимо подтверждать. (5')

07:15

Номинально второе звено сборной России пыталось создать проблемы датчанам. Но у Семёнова, Галиева и Грицюка не получилось застать врасплох соперника. Много неточности и датчанам удалось разрядить обстановку. (4')

07:13

Первый бросок по воротам Федотова. Миккель Огор прорвался по левому краю, но бросил прямо в российского вратаря. Тот легко справился со своей задачей. (4')

07:12

Россияне ожидаемо владеют преимуществом и заставляют датчан играть без шайбы. Подопечные Элерса приходится отбиваться, но они особо и не протестуют. Вторым номером действуют номинальные лидеры группы. (2')

07:10

Неплохой старт для нашего сильнейшего звена. Довольно интересно трио Шипачёва, Гусева и Григоренко смотрелось впереди и даже сумело организовать первую атаку на ворота Дикова. Вратарь сыграл уверенно. (1')

07:10

Первое вбрасывание осталось за датчанами. Матч начался. (1')

07:05

Любопытно, что в команде Швейцарии произошли изменения, причём на вратарской позиции. Совершивший 39 сейвов в матче с командой Чехии Себастьян Дам остался на скамейке. Его сменил Фредерик Диков. Посмотрим, насколько это правильное решение.

07:00

Стартовый состав сборной России на матч с Данией. В сравнение со встречей со Швейцарией изменений нет. Место в воротах вновь занял Иван Федотов, звенья остались в том же виде. Хотя многие эксперты ожидали перестановок, в частности в первой тройке. 

06:58

Что касается очного противостояния сборных России и Дании, то тут всё довольно однозначно. Всего команды встречались друг с другом 11 раз, и верх брали исключительно отечественные хоккеисты. Два последних матча завершились с одинаковым счётом (3:0), а в 2016 году подопечные Олега Знарка разгромили противников с разницей в девять шайб — 10:1.

06:55

Напомним, что сборная России в первом туре с огромным трудом взяла верх над командой Швейцарии. Голкипер соперника Рето Берра провёл феноменальный матч и 29 раз спас свои ворота. Не сумел сделать это лишь после коварного наброса Антона Слепышева. Сам вратарь заметался на ленточке, да ещё и защитник срезал шайбу в створ.

06:52

К 18-й минуте Чехия проигрывала со счётом 0:2. Голами отметились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен, реализовавший буллит. Усилиями опытнейшего Романа Червенки подопечные Филипа Пешана сумели сократить отставание, но больше пробить Себастьяна Дама не смогли. В итоге датский голкипер совершил 39 сейвов и принёс своей команде сенсационную победу.

06:48

Мало кто мог подумать, что к очной встрече команды России и Дании будут подходить в статусе лидеров группы, причём по дополнительным показателям именно скандинавы будут занимать первое место. Это стало возможно после того, как подопечные Хайнца Элерса сенсационно обыграли чехов в первом туре.

06:45

Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором встречаются сборные России и Дании.

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