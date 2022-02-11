Битва за первое место в группе: Россия встречается с Данией в матче хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею играет с национальной командой Дании на зимних Олимпийских играх в Пекине. В первом туре группового этапа скандинавы сенсационно взяли верх над чехами и вышли на промежуточное первое место в квартете B. В случае победы подопечные Алексея Жамнова обойдут прямых конкурентов и практически гарантируют себе путёвку в четвертьфинал. RT ведёт онлайн-трансляцию.
На последних секундах россиянам удалось создать проблемы команде Дании. Первая пятёрка зацепилась за шайбу в зоне противника и заставила защитников соперника серьёзно потрудиться. Гусев отметился броском, но застать врасплох Дикова не сумел. На этом первый период завершён. Перерыв. (20')
Последняя минута первого периода. Датчане выбрасывают шайбу из собственной зоны. Проброс и вбрасывание в зоне скандинавов. Отличный шанс для отечественной команды создать хоть что-то опасное у ворот Дикова. (20')
На льду очень много борьбы, но мало конструктива. Игра проходит в средней зоне и без моментов. До конца периода менее двух минут. У сборной России по-прежнему всего четыре броска по воротам. (19')
Пока выступление сборной России вызывает серьёзные вопросы. Если в матче со Швейцарией можно было ссылаться на отсутствие игрового тонуса и волнение, то сейчас не самую яркую игру команды уже не объяснишь. (17')
Мало чего получается у сборной России в неравных составах. Пытаются подопечные Жамнова до верного разыграть комбинацию у ворот Дикова, но поперечные передачи раз за разом заканчиваются ничем. Датчане здорово читают их и перехватывают. Две минуты в неравных составах завершились. (16')
Россияне неплохо начали — выиграли вбрасывание и позволили Войнову мощно бросить от синей линии. Шайба прошла мимо ворот, после чего зацепиться за неё вновь не удалось. Датчане чуть было не организовали контратаку. (14')
Первое удаление в матче между сборными России и Дании. Лауридсен получил две минуты за подножку. Две ближайшие минуты он проведёт на скамейке штрафников. (14')
Мощнейший бросок от синей линии нанёс Лауридсен. Датчане провели быструю атаку, в ходе которой шайба оказалась у защитника. Тот не попал в створ. Федотову не пришлось вступать в игру. (13')
Гусев попытался поперечной передать «разрезать» оборону сборной Дании, но ошибся. Шайба была перехвачена, очередная атака закончилась ничем. (13')
Развить успех россиянам не удалось. Вбрасывание в зоне соперника ничем не завершилось, зато датчане ответили собственной атакой. Да ещё и завершившейся броском по воротам Федотова. Подопечные Элерса не стесняются заставлять Федотова вступать в игру. (12')
Сборная России не один, а сразу два броска по воротам Дикова в ходе одной атаки. Звено Карнаухова отличилось, а активнее других был Антон Слепышев. Именно он потревожил датского вратаря, а потом ещё и поборолся на пятаке. На льду чуть было не началась потасовка. (11')
Половина первого периода позади. Сборная России нанесла всего один бросок по воротам команды Дании и уступает ей по числу попаданий в створ. Скандинавы всё же дважды побеспокоили Федотова. Да, оба раза Ивану не составило труда отвести угрозу. Но сам факт. (10')
Очередная неудачная атака сборной России. Не удалось россиянам укрепиться в зоне, да ещё и шайба после рикошета легка на сетку ворот сверху. Вбрасывание в зоне датчан. Тем временем, Каюмова увели в подтрибунное помещение. (10')
Неприятный момент. Артур Каюмов, судя по всему, получил травму. Россиянин получил повреждение плеча в столкновении и сразу поехал на скамейку. Оказывают помощь форварду сборной России. (9')
Практически без остановок идёт игра, но и без моментов. Семь минут отыграли хоккеисты, но опасных моментов минимум. У россиян пока не клеится ни вход в зону, ни комбинации в зоне противника. Процент брака по-прежнему очень высок. (7')
Шипачёв пытался обмануть соперников, но в итоге его не поняли и партнёры по команде. Эффектная передача с разворота получилось безадресной и досталась соперникам. Очередная атака сборной России завершилась, даже не начавшись. (6')
Первые пять минут команды отыграли практически «без ворот». Лишь по одному броску в створ нанесли сборные. Датчан это устраивает, но россиянам необходимо действовать активнее. Статус явных фаворитов необходимо подтверждать. (5')
Номинально второе звено сборной России пыталось создать проблемы датчанам. Но у Семёнова, Галиева и Грицюка не получилось застать врасплох соперника. Много неточности и датчанам удалось разрядить обстановку. (4')
Первый бросок по воротам Федотова. Миккель Огор прорвался по левому краю, но бросил прямо в российского вратаря. Тот легко справился со своей задачей. (4')
Россияне ожидаемо владеют преимуществом и заставляют датчан играть без шайбы. Подопечные Элерса приходится отбиваться, но они особо и не протестуют. Вторым номером действуют номинальные лидеры группы. (2')
Неплохой старт для нашего сильнейшего звена. Довольно интересно трио Шипачёва, Гусева и Григоренко смотрелось впереди и даже сумело организовать первую атаку на ворота Дикова. Вратарь сыграл уверенно. (1')
Первое вбрасывание осталось за датчанами. Матч начался. (1')
Любопытно, что в команде Швейцарии произошли изменения, причём на вратарской позиции. Совершивший 39 сейвов в матче с командой Чехии Себастьян Дам остался на скамейке. Его сменил Фредерик Диков. Посмотрим, насколько это правильное решение.
Стартовый состав сборной России на матч с Данией. В сравнение со встречей со Швейцарией изменений нет. Место в воротах вновь занял Иван Федотов, звенья остались в том же виде. Хотя многие эксперты ожидали перестановок, в частности в первой тройке.
Состав на матч с датчанами! Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, прямая трансляция на Первом ✊— Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2022
⠀#Beijing2022pic.twitter.com/9tWChO8teu
Что касается очного противостояния сборных России и Дании, то тут всё довольно однозначно. Всего команды встречались друг с другом 11 раз, и верх брали исключительно отечественные хоккеисты. Два последних матча завершились с одинаковым счётом (3:0), а в 2016 году подопечные Олега Знарка разгромили противников с разницей в девять шайб — 10:1.
Напомним, что сборная России в первом туре с огромным трудом взяла верх над командой Швейцарии. Голкипер соперника Рето Берра провёл феноменальный матч и 29 раз спас свои ворота. Не сумел сделать это лишь после коварного наброса Антона Слепышева. Сам вратарь заметался на ленточке, да ещё и защитник срезал шайбу в створ.
К 18-й минуте Чехия проигрывала со счётом 0:2. Голами отметились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен, реализовавший буллит. Усилиями опытнейшего Романа Червенки подопечные Филипа Пешана сумели сократить отставание, но больше пробить Себастьяна Дама не смогли. В итоге датский голкипер совершил 39 сейвов и принёс своей команде сенсационную победу.
Мало кто мог подумать, что к очной встрече команды России и Дании будут подходить в статусе лидеров группы, причём по дополнительным показателям именно скандинавы будут занимать первое место. Это стало возможно после того, как подопечные Хайнца Элерса сенсационно обыграли чехов в первом туре.
Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором встречаются сборные России и Дании.