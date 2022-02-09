Быков рассказал, что необходимо улучшить хоккейной сборной России на Играх в Пекине

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал игру национальной команды страны на Олимпийских играх в Пекине в дебютном матче турнира с командой Швейцарии (1:0).

«Необходимо поработать над завершением атак, выходом из зоны. Можно долго рассуждать, что именно не получилось, но на этом не стоит концентрироваться. На протяжении долгого времени сборная России была лишена возможности играть, могла лишь тренироваться. Требуется время, чтобы войти в ритм. Обе сборные могут играть лучше, поэтому пока очень сложно говорить о потенциале, возможностях обеих сборных. Показалось, что швейцарцы слишком уважали сборную России. В некоторых эпизодах им не хватило реализации, а в одном из них парень вовсе не попал в пустые ворота. Моменты у команды Швейцарии были. Алексею Жамнову необходимо это проанализировать», — сказал Быков RT.

Ранее Быков заявил, что в действиях российских хоккеистов в матче со Швейцарией ощущалась нервозность.