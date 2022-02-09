Быков: в действиях российских хоккеистов в матче со Швейцарией ощущалась нервозность

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал итоги стартового матча национальной команды страны на Олимпийских играх в Пекине с командой Швейцарии (1:0).

«Получился результат, а это самое главное. Удалось снять напряжение, которое было перед началом Игр. Хорошо, что сборной России достался такой серьёзный соперник на старте. Это позволило ей с ходу вкатиться в олимпийский турнир. Естественно, в действиях российских хоккеистов ощущались нервозность и закрепощённость. Всё же это дебютный матч на Олимпиаде. Поэтому не получилось реализовать те моменты, которые были созданы (а их было достаточно). В любом случае после победы психологическое состояние команды будет на высшем уровне. Думаю, по ходу Игр сборная России будет двигаться по нарастающей», — сказал Быков RT.

Ранее Терещенко заявил, что к игре сборной России по хоккею на ОИ-2022 есть вопросы.