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Ротенберг высказался о медицинском заключении Кузьменко

Ротенберг высказался о медицинском заключении Кузьменко
09.02.2022, 23:51 |

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с форвардом Андреем Кузьменко.

Ротенберг высказался о медицинском заключении Кузьменко
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы сразу провели независимое медицинское обследование, получили необходимые документы, полностью проверили его здоровье. Доктора допустили его к игре», — сказал Ротенберг.

Он добавил, что в СКА благодарны за вызов хоккеиста в сборную России на Олимпиаду в Пекине. Он отметил, что мечтой Кузьменко было сыграть на Олимпийских играх.

Напомним, что 6 февраля Кузьменко покинул расположение сборной России на Олимпиаде в Пекине из-за микротравмы. Спортсмен прошёл независимое медицинское обследование по прибытии в СКА. Его допустили к занятиям профессиональным спортом.

Ранее швейцарская хоккеистка сдала положительный тест на коронавирус перед матчем с Россией.

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