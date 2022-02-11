Тренер Плющев прокомментировал игру сборной России по хоккею на Олимпиаде

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал игру национальной команды с соперниками из Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что пока оценивать сборную рано, поскольку сыгран всего один матч.

«Но уже видно, что сыграли далеко не очень убедительно и выразительно», — сказал Плющев.

При этом он выразил надежду, что в дальнейших матчах россияне проявят себя лучше.

«Хотелось бы видеть яркую, эффектную, уверенную и содержательную игру», — заключил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею взяла верх над командой Дании во втором туре группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.