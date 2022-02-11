Тренер Плющев прокомментировал игру сборной России по хоккею на Олимпиаде

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что пока оценивать сборную рано, поскольку сыгран всего один матч.
«Но уже видно, что сыграли далеко не очень убедительно и выразительно», — сказал Плющев.
При этом он выразил надежду, что в дальнейших матчах россияне проявят себя лучше.
«Хотелось бы видеть яркую, эффектную, уверенную и содержательную игру», — заключил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею взяла верх над командой Дании во втором туре группового этапа на Олимпийских играх в Пекине.