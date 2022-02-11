Поход Большунова за вторым золотом и борьба Третьякова и Рукосуева за медали: анонс седьмого дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В пятницу, 11 февраля, на пекинской Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград. Сборная России постарается завоевать медали в биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте и скелетоне. Мужская национальная команда по хоккею проведёт второй матч группового турнира с коллективом из Дании. А скипам Сергею Глухову и Алине Ковалёвой предстоит сразиться со Швейцарией в кёрлинге.

Биатлон: надежда на Резцову

В пятницу в Пекине состоится женский спринт, на который от России заявлены Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Не попала в состав Евгения Буртасова. Уже после индивидуальной гонки возникли вопросы, сможет ли она побороться за награды на Олимпиаде. Спортсменка ходом проиграла более четырёх минут лучшей по этому показателю Денизе Херрман.

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Конечно, можно списать такое отставание на акклиматизацию, поскольку девушка приехала в Пекин только 3 февраля, а самой сложной для организма считается первая неделя на новом месте. Но рисковать тренеры национальной команды не стали, отдав предпочтение другим биатлонисткам.

По мнению Анфисы Резцовой, в спринте у её дочери Кристины есть шанс завоевать бронзу, поскольку это неконтактная гонка, а значит, можно распределить силы по дистанции и лучше подготовиться к работе на огневых рубежах. Кроме того, спортсменка не уступает лидерам мирового рейтинга в скорости и в понедельник остановилась в одном промахе от попадания на пьедестал. Поэтому всё будет зависеть от стрельбы россиянки.

Также поборются за медали лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд и её соотечественница Тириль Экхофф, шведки Эльвира и Ханна Эберг, белоруски Динара Алимбекова и Анна Сола. Способны вмешаться в распределение призовых мест и француженки Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше и Анаис Шевалье-Буше. Каждая из них брала награды в данном виде программы на этапах КМ.

Кристина Резцова

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Лыжные гонки: дуэль с Нисканеном

Российские лыжники поборются за медали в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. В ней примут участие Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков. Пропустит старт серебряный призёр скиатлона Денис Спицов. Однако в этом решении тренерского штаба нет ничего удивительного, поскольку лыжник лучше выступает коньком.

Вновь постарается взять золото олимпийский чемпион Большунов. На этот раз главным соперником лидера национальной команды станет Ийво Нисканен. По ходу сезона россиянин в классических «разделках» дважды финишировал вторым вслед за финном с небольшим отставанием.

Нельзя списывать со счетов Йоханнеса Клебо. Для норвежца дистанционные гонки не являются профильными, тем не менее он существенно улучшил результаты в них по сравнению с предыдущими годами. Также на медали претендуют его соотечественники Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг и Эрик Вальнес.

Ийво Нисканен

© Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images

Конькобежный спорт: время Румянцева

На дистанции 10 000 м у мужчин неплохие шансы подняться на пьедестал имеются у россиянина Александра Румянцева, который становился бронзовым призёром ЧМ-2021 в Херенвене на этой дистанции.

Оценивать функциональное состояние конькобежцев по текущему сезону достаточно сложно. Стайеры приняли участие лишь в одном старте — в Ставангере в ноябре прошлого года. Поэтому остаётся надеяться, что план подготовки к Играм был выбран правильно. Не должна помешать и акклиматизация: с начала соревнований прошла неделя.

Фаворитом в пятницу вновь будет швед Нильс ван дер Пул, установивший мировой рекорд в данном виде программы на ЧМ-2021. Спортсмен уже выиграл в Пекине золото на дистанции 5000 м.

Должны включиться в борьбу представитель Нидерландов Йоррит Бергсма, выигрывавший «десятку» в Сочи и бравший серебро в Пхёнчхане, а также выступающий за Канаду голландец Тед-Ян Блумен — действующий обладатель олимпийского рекорда.

Александр Румянцев

globallookpress.com

© Soenar Chamid

Скелетон: борьба за бронзу

Первый комплект наград в пятницу разыграют скелетонисты. Сохраняют шансы на медали Александр Третьяков и Евгений Рукосуев. Россияне после двух попыток делят четвёртую позицию, показав абсолютно одинаковое время прохождения трассы. Отставание от первого места составляет 0,87 секунды, от второго — всего 0,17 секунды. Как выяснилось после старта, отечественные спортсмены рассчитывали на более холодную погоду, из-за этого у них возникли сложности.

«Сегодня тепло. Немного на другой лёд рассчитывал, были определённые проблемы с коньками. Завтра соревнования вечером, там уж точно будет холодно, надеюсь. Можно ли отыграть отставание от лидера? Это дело сложное, но нельзя опускать руки. Надо настраиваться, бежать и ехать, биться до конца. Надеюсь, идеальные заезды будут завтра», — объяснил Третьяков в эфире «Матч ТВ».

Лидируют после двух попыток немцы Кристофер Гротер и Аксель Юнг. Сумел попасть в тройку также китаец Янь Вэньган. На непривычной для себя шестой позиции после первого дня расположился латвиец Мартинс Дукурс. Его отставание от лидера достаточно большое, однако списывать со счётов шестикратного чемпиона мира точно не стоит.

Александр Третьяков

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Горнолыжный спорт: роль статистов

В горнолыжном спорте девушки выступят в супергигантском слаломе. От России заявлена двукратная чемпионка страны и призёр Универсиады Юлия Плешкова. На взрослом международном уровне спортсменка пока проявляет себя не так ярко и в мировом рейтинге располагается на 32-й строчке. Поэтому неплохим результатом для неё станет попадание в топ-20.

Медали в данном виде программы, скорее всего, разыграют между собой итальянки. На лидирующих позициях находятся Федерика Бриньоне, уже завоевавшая в Пекине серебро в гигантском слаломе, и Элена Куртони. Должна была приехать в Пекин и олимпийская чемпионка Пхёнчхана София Годжа, но горнолыжница получила травму колена накануне Игр. Наконец, очередную попытку попасть на пьедестал почёта после двух неудач совершит Микаэла Шиффрин.

Шорт-трек: вылет Просвирновой

В шорт-треке девушки определят сильнейших на дистанции 1000 м. В четвертьфинал соревнований пробились Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова. Они оказались в одном забеге с олимпийской чемпионкой кореянкой Ли Ю Бин, американкой Мааме Байни и полячкой Наталией Малишевской.

Неудачно в квалификации выступила лидер сборной Софья Просвирнова. Россиянка упала вместе с представительницей Казахстана Ольгой Тихоновой. Позже, изучив эпизод, судьи дисквалифицировали спортсменку за нарушение правил.

За медали также поборются олимпийская чемпионка Пекина итальянка Ариана Фонтана, представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, успевшая завоевать в Китае серебро, и бронзовый призёр чемпионата мира канадка Кортни Саро.

Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова

© Matthew Stockman/Getty Images

Сноуборд: ожидание сюрпризов

Сноубордисты разыграют медали в хафпайпе. Во время квалификации едва не случилась сенсация. Трёхкратный олимпийский чемпион Шон Уайт выполнил неудачную первую попытку, не войдя в топ-12. Однако опытный американец сумел собраться, во второй раз заработал 86,25 балла и спокойно занял четвёртое место.

Лучший результат во время отборочного раунда показал японец Аюму Хирано, дважды становившийся серебряным призёром Игр. Также за медали поборются его соотечественник Рука Хирано и обладатель «Малого хрустального глобуса» в хафпайпе австралиец Скотти Джеймс. Россияне в данном виде квалифицироваться на Олимпиаду не смогли.

Кёрлинг: два матча со Швейцарией

В пятницу мужская и женская сборные России проведут матчи с коллективами из Швейцарии. Правда, подходят национальные команды к своим встречам с разными турнирными раскладами и настроением.

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Девушки под руководством Алины Ковалёвой уступили в дебютной игре США — 3:9. Однако пугаться такого крупного счёта не стоит. Как объяснила скип, спортсменки понимали, что победить не получится и решили сэкономить силы.

«У нас в кёрлинге вообще особо не принято продолжать до самого конца, если ты понимаешь исход встречи, и мучить соперника, наверное, было бы неуважением с нашей стороны. Мы понимали по счёту и количеству оставшихся эндов, что уже не выиграем этот матч. Поэтому хотели и силы немного поберечь, и сопернику не очень хорошо было бы», — приводит слова Ковалёвой ТАСС.

А вот мужчины подходят к третьему матчу с хорошим настроением. После поражения от США они победили Китай и идут на четвёртом месте в турнирной таблице. Однако расслабляться пока рано, ведь впереди очень серьёзные соперники. Скип швейцарцев Валентин Таннер брал бронзу на двух последних чемпионатах мира, а также был третьим на Играх в Пхёнчхане. Не меньше титулов у швейцарских девушек. Они стали сильнейшими на двух последних первенствах планеты и являются фаворитами турнира в Пекине.

В вечерней части программы российские мужчины проведут матч с датчанами.

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Хоккей: противостояние с крепким аутсайдером

Мужская сборная России по хоккею проведёт второй матч группового этапа с командой Дании. Проходных встреч на Олимпиаде не бывает, однако на бумаге больших проблем в этом противостоянии у подопечных Алексея Жамнова возникнуть не должно. Датчане дебютируют на Играх и считаются аутсайдером группы B.

С другой стороны, они одержали семь побед подряд в разных турнирах, в каждой игре забросив минимум две шайбы. А в первом матче в Пекине датчане сенсационно обыграли чехов со счётом 2:1. Поэтому россиянам предстоит встретиться с командой, которая хотя и уступает в классе, но способна создать массу хлопот за счёт хороших коллективных действий.