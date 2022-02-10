Йохауг поддержала российских лыжниц на Олимпиаде в Пекине

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Норвежка Тереза Йохауг, трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заявила, что рада присутствию российских лыжниц на Олимпийских играх в Пекине.

«Хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада за серебро Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь», — приводит слова Йохауг «Матч ТВ».

Она также считает сборную России одной из главных соперниц норвежской команды в эстафете.

После победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт написал статью с заголовком «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

Ранее лыжница Вероника Степанова предложила норвежскому журналисту выступить вместо неё на ОИ-2022.