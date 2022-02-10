Легков шокирован четвёртым местом Непряевой в «разделке» на ОИ-2022

«Очень обидно! Мы все в шоке... Наталья столько отыграла на финише, но не хватило совсем немного. У Непряевой прекрасная форма, да и впереди много гонок», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, россиянки являются фаворитками в дальнейших гонках вместе с представительницами Финляндии и Норвегии, хотя последние и не так сильны, как казалось изначально.
«И не надо расстраиваться. Все мы посылаем Непряевой лучики добра, Наталья — умница. Впереди интересная борьба», — добавил Легков.
Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль выиграла финка Кертту Нисканен.
Ранее Непряева расплакалась после упущенной медали в «разделке» на Олимпиаде.