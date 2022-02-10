Легков шокирован четвёртым местом Непряевой в «разделке» на ОИ-2022

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Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков прокомментировал четвёртое место российской лыжницы Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Очень обидно! Мы все в шоке... Наталья столько отыграла на финише, но не хватило совсем немного. У Непряевой прекрасная форма, да и впереди много гонок», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, россиянки являются фаворитками в дальнейших гонках вместе с представительницами Финляндии и Норвегии, хотя последние и не так сильны, как казалось изначально.

«И не надо расстраиваться. Все мы посылаем Непряевой лучики добра, Наталья — умница. Впереди интересная борьба», — добавил Легков.

Непряева заняла четвёртое место, уступив 0,1 секунды завоевавшей бронзу Кристе Пярмякоски из Финляндии. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, а серебряную медаль выиграла финка Кертту Нисканен.

Ранее Непряева расплакалась после упущенной медали в «разделке» на Олимпиаде.