«Хорошее время, но не моё»: рекордсменка мира в беге на 5000 м Воронина осталась шестой на Играх в Пекине

| Екатерина Бредина

Наталья Воронина заняла шестое место на дистанции 5000 метров на Играх в Пекине. Россиянка в первой половине сезона перенесла операцию и не успела до конца восстановиться к Олимпиаде. После выступления рекордсменка мира не смогла сдержать слёз от разочарования. Победу в данном виде программы одержала нидерландка Ирене Схаутен, второе место — у канадки Изабель Вайдеман, тройку лучших замкнула чешка Мартина Сабликова.

Российские болельщики в среду надеялись на долгожданную медаль в конькобежном спорте. На пьедестал почёта могла подняться Наталья Воронина, если бы успешно пробежала дистанцию 5000 метров. Спортсменке это было вполне по силам. Она становилась второй на чемпионате мира в Херенвене в прошлом году, а также является действующей рекордсменкой мира с результатом 6.39,01.

Текущий сезон получился для девушки непростым. В конце октября ей сделали операцию по удалению камня в почках, поэтому пришлось пропустить первенство страны. Однако до Олимпиады оставалось достаточно времени. Так что болельщики верили, что Наталья успеет восстановиться и набрать оптимальную форму.

В Пекине Воронина «размялась» на дистанции 3000 м, заняв 11-е место, и призналась, что этот старт придал ей уверенности перед главным забегом в году.

Помимо россиянки в заявке на 5000 метров оказалось всего 11 конькобежек. Спортсменке при этом выпало стартовать в третьей паре — не самый удачный расклад, поскольку все лидеры выходили на лёд уже после Натальи. Однако выбора не оставалось, нужно было показывать свой максимум.

Волновалась в этот день не только Воронина, но и её партнёрша по забегу: у нидерландки Санне Интхоф зафиксировали фальстарт — настоящая редкость в стайерских видах программы. Со второй попытки девушки всё-таки ушли на дистанцию. Наталья уверенно прошла первый круг и практически сразу опередила промежуточного лидера белоруску Марину Зуеву больше, чем на три секунды. А затем и вовсе увеличила своё преимущество до пяти.

Однако резвое начало сослужило плохую службу. Уже к середине дистанции стало понятно, что Наталья не может нарастить преимущество и её скорость падает. Слишком частая работа ног и тяжёлое дыхание, появившиеся за четыре круга до финиша, лишь свидетельствовали об этом. В итоге россиянка перестала выезжать 400 м из 33 секунд и прибежала к финишу со средним результатом. Когда на табло загорелись цифры 6.56,99, что на 17,98 хуже её мирового рекорда, Воронина осознала: она осталась без медали. Об это со слезами на глазах девушка говорила журналистам в микст-зоне во время технического перерыва.

«Я понимаю, что для себя я пробежала хорошо, но недостаточно для тройки призёров. В этом сезоне я не чувствовала себя в оптимальной форме. Да, это — хорошее время, но это — не моё время», — объяснила Наталья «Матч ТВ».

К сожалению, россиянка оказалась права. В первом же забеге после заливки льда чешка Мартина Сабликова достаточно легко справилась с результатом Ворониной, опередив её на 6,9 секунды. Однако и этот результат продержался недолго, его сразу же побила канадка Изабель Вайдеман. А олимпийской чемпионкой с рекордом Игр (6:43.51 сек) стала Ирене Схаутен. Представительница Нидерландов закрыла соревнования потрясающим финишным спуртом с наращиванием скорости и победила с преимуществом в 4,67 сек.

Воронина осталась только шестой и в микст-зоне пыталась найти объяснения своей неудаче. Помимо операции она также отметила и неудачный жребий, по вине которого бежала со слабой соперницей.

«К сожалению, сезон для меня не удался. Как бы я ни хотела, как бы ни желала пробежать быстрее, но выше головы не прыгнуть. На данный момент я готова только на такой результат, но ещё мне сегодня не хватило борьбы в паре. Я понимала, что после операции осенью мне будет тяжело. Глупо это было отрицать».

По словам спортсменки, стадия принятия пока не прошла: «Чтобы сегодня быть в медалях, мне нужно было пробежать как минимум так, как я это делала в Херенвене в прошлом году».

«От этого (обстоятельств. — RT) не убежать. Если бы не сделала операцию, было бы ещё хуже», — призналась Наталья.

Расстроилась из-за результата соотечественницы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Пока у нас не складывается, к сожалению. Те надежды, которые даже я возлагала, пока не оправдываются. Не получается так, как того хотелось бы», — приводит слова депутата Государственной думы «Чемпионат».

Также, по мнению прославленной спортсменки, на выступление национальной команды влияет нервная и в целом не очень приятная атмосфера вокруг.

«Хотелось бы, чтобы ребята успокоились и настроились на свои результаты, не обращая внимания на СМИ. Конечно, советовать мы все хороши, а вот как это всё выполнить. Ребятам желаю всего хорошего, чтобы у них всё получалось», — добавила Журова.

Воронина, к слову, ещё имеет шанс уехать с Олимпиады в Пекине с медалью. Впереди командная гонка, в которой сборная России дважды на Играх завоёвывала бронзовые медали — в 2014 и 2006 годах.