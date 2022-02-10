В Госдуме отреагировали на первый день без медалей для России на Олимпиаде-2022

«День без медалей — не очень хорошо. Наша команда саночников заняла четвёртое место, как и Непряева. Сегодня день четвёртых мест», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
Он добавил, что расстроен, но впереди ещё много дней. По мнению депутата, Россия сможет наверстать разницу в медалях.
Россияне оказались в шаге от наград в двух видах. Саночники стали четвёртыми в эстафете. То же место заняла и лыжница Наталья Непряева в классической гонке с раздельным стартом на 10 км, уступив бронзовой призёрке 0,01 секунды.
Ранее хоккеистка сборной России Печникова сдала положительный тест на коронавирус на ОИ-2022.