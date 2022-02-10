Арутюнян: в ISU и среди судей есть люди, которые не очень профессиональны

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Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, считает, что в Международном союзе конькобежцев, в национальных федерациях и среди судей достаточно не самых квалифицированных людей.

«Мне довольно часто в рамках фигурного катания приходится иметь дело с людьми, которые не очень профессиональны, скажем так. Такие люди есть и в техническом комитете Международного союза конькобежцев, и в национальных федерациях, и среди судей. И очень часто голоса таких профессионалов, как тот же Алексей Мишин, которого я безмерно уважаю, оказываются в цепочке мнений этих людей последними. А это неправильно. Невозможно не прислушиваться к мнению тех, кто отдал фигурному катанию всю свою жизнь», — сказал Арутюнян в интервью RT.

Специалист также напомнил, как говорил, что тренеру очень опасно зависеть от судей, из-за чего он сам всегда старался держаться на дистанции и не заводить личных отношений с арбитрами или техническими специалистами.

«Любая зависимость делает человека слабее. Неважно, о чём мы говорим — о судействе или, скажем, фармакологии. Это болото затягивает так быстро и так сильно, что человек теряет способность сосредотачиваться на главном. Становится рабом ситуации и может прийти лишь в одно место — в тупик», — добавил Арутюнян.

Ранее Арутюнян заявил, что в своё время его выдавили из России.