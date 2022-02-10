Тренер олимпийского чемпиона Чена: меня в своё время просто выдавили из России

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Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, признался, что для него до сих пор является больной темой вынужденный отъезд из России в США.

«Если говорить откровенно, меня ведь в своё время просто выдавили из страны. И мне много лет хотелось доказать, что в моём лице российское фигурное катание потеряло тренера, способного подготовить олимпийского чемпиона. Я, кстати, и тогда работал очень неплохо. Понятно, что у меня не имелось нынешнего опыта, как и большого выбора спортсменов, да и сам я как фигурист был далеко не Сергей Волков или Владимир Ковалёв. Видимо, поэтому и оказался не нужен», — сказал Арутюнян в интервью RT.

По его словам, никто не гнобил его открыто, но на тогдашнюю зарплату невозможно было содержать семью.

«А когда я пытался подработать за границей, меня тут же за это жучили, мягко говоря. Дети росли, денег постоянно не хватало, вот и уехал. Но сразу сам себе задал вопрос, что является моей целью в Америке: просто заработать денег, работая со всеми без исключения, или всё-таки попробовать сделать большой результат? Желание добиться чего-то стоящего и было все эти годы основным драйвом в работе», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Чен завоевал золото Олимпиады-2022 в фигурном катании.