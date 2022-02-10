Коляда: я не намерен бросать, потому что люблю кататься

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Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём будущем после пропуска зимних Олимпийских игр в Пекине из-за коронавируса.

«Я не намерен бросать это дело, потому что очень люблю кататься. В жизни всякое бывает, но нужно быть ко всему готовым. Как сказал Алексей Николаевич, нужно уметь держать удар», — отметил Коляда в эфире программы «Прямой эфир».

Он также рассказал, как пытался вылечиться перед Олимпиадой в Пекине, чтобы получить отрицательный результат. Михаила Коляду на Играх заменил Евгений Семененко.

Напомним, что Коляда завоевал серебро на чемпионате России в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. Перед Олимпиадой он сдал положительный тест на коронавирус и пропустил главный турнир четырёхлетия.

Ранее тренер олимпийского чемпиона Чена заявил, что его в своё время просто выдавили из России.