Драма Непряевой, неудача Ворониной, отсутствие Бурова и поддержка Йохауг: чем запомнился шестой день Игр в Пекине

| Борислав Головин

Российские спортсмены не сумели завоевать ни одной награды в шестой медальный день Олимпиады в Пекине. В шаге от пьедестала расположились лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км и саночники в эстафете. Конькобежка Наталья Воронина на дистанции 5000 м не смогла попасть в тройку, как сделала это четыре года назад в Пхёнчхане. Фристайлисты в отсутствие Максима Бурова не пробились в финал командной акробатики, а двукратная чемпионка Игр Тереза Йохауг призналась, что рада присутствию в Китае соперниц из России.

«Деревянные» медали в лыжных гонках и санном спорте

Четверг, 10 февраля, стал первым безмедальным днём для россиян на Олимпиаде в Пекине. Отечественные спортсмены недосчитались наград сразу в нескольких видах.

Наиболее обидную неудачу в лыжной гонке на 10 км классическим стилем потерпела серебряный призёр скиатлона Наталья Непряева. На второй половине дистанции она позволила оторваться от себя Терезе Йохауг, Кертту Нисканен и Кристе Пярмякоски. Однако россиянке удалось совершить впечатляющий финишный рывок и практически догнать Пярмякоски. Их разделили всего 0,1 секунды не в пользу отечественной спортсменки. Захватывающей получилась и борьба за золото. Йохауг опередила Нисканен на 0,4 секунды и стала двукратной чемпионкой Игр в Пекине.

Не вышло подняться в тройку и у фристайлистов, хотя в командной акробатике они считались одними из фаворитов наряду с китайцами, белорусами, американцами и украинцами. Тем более что россияне являются действующими чемпионами планеты в этой дисциплине. Увы, в отсутствие главной звезды команды Максима Бурова его брата Илью, а также Любовь и Станислава Никитиных ждала неудача. В первом финале они заняли пятое место и досрочно завершили выступление, поскольку в решающий этап попадали четыре лучшие команды.

В итоге золотые медали достались представителям США, которые более чем на 14 баллов обогнали Китай и почти на 50 — Канаду. А Кристофер Лиллис получил от судей 135 очков. После такого выступления уверенности в победе Максима Бурова в личных соревнованиях поубавилось.

К сожалению, вновь остались без медалей отечественные конькобежцы, которые на Играх в Пекине никак не могут подняться на пьедестал. На дистанции 5000 м Наталья Воронина вполне могла показать хороший результат — ей принадлежит мировой рекорд, а на ОИ-2018 она взяла бронзу в этом виде. Увы, на этот раз уроженка Нижнего Новгорода довольствовалась шестой строчкой и оказалась не в состоянии навязать конкуренцию сильнейшим.

В фигурном катании разыгран первый комплект наград в личном турнире — соревновании мужчин. К сожалению, Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв лишились надежд на награды ещё после короткой программы. Двое последних не попали даже в топ-10. В произвольной единственным плюсом стало уверенное выступление Семененко, которое позволило ему занять восьмое место. Кондратюк расположился на 15-м, а Мозалёв — на 19-м.

Золото в Пекине наконец досталось Нэйтану Чену, который ранее в своей карьере успел выиграть всё, кроме Олимпийских игр. А триумфатор двух последних Олимпиад Юдзуру Ханю после провала в коротком прокате расположился на обидной четвёртой позиции, пропустив вперёд соотечественников Юму Кагияму и Сёму Уно.

В санном спорте россияне остановились в шаге от пьедестала. В эстафете бронзовый призёр одиночного турнира Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов вполне могли побороться за попадание в тройку.

Лучше всех выступила Иванова, которая показала третье время среди женщин. Чуть хуже преодолел трассу Репилов, ставший четвёртым и сильнее отставший от конкурентов. А Денисьев и Антонов оказались только шестыми.

В результате отставание от завоевавших бронзу латышей составило 0,313 секунды. Победу ожидаемо одержали немцы Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Арльт и Тобиас Вендль. Все они, кроме Людвига, стали шестикратными олимпийскими чемпионами.

А вот российские скелетонисты после первого соревновательного дня остаются в борьбе за попадание на подиум. Причём проявить себя сумел не только многолетний лидер команды Александр Третьяков, но и молодой Евгений Рукосуев, который на ОИ отправился в последний момент из-за коронавируса у Никиты Трегубова.

Приехав в Китай, 22-летний спортсмен пообещал биться не только за себя, но и за заболевшего партнёра и сдержал слово. Он завершил день на четвёртом месте, показав одно время с соотечественником. Третьяков после первой попытки шёл вторым, но в следующей пропустил вперёд Акселя Юнга и Яна Вэньгана. От лидирующего Кристофера Гротера россияне отстают на 0,87 секунды.

«Сегодня тепло оказалось. Рассчитывал немного на другой лёд, возникли определённые проблемы с коньками. Завтра соревнования вечером, там точно будет холодно, надеюсь. Можно ли отыграть отставание от лидера? Это дело сложное, но нельзя опускать руки. Надо настраиваться, бежать и ехать, биться до конца. Надеюсь, идеальные заезды будут в пятницу», — сказал Третьяков в эфире «Матч ТВ».

Неудачный старт в кёрлинге и два хет-трика в хоккее

Сразу в нескольких видах медали были разыграны без участия россиян. Например, в комбинации горнолыжник Йоханнес Штрольц одержал по-настоящему историческую победу. После скоростного спуска он располагался лишь четвёртым, уступая норвежцу Александеру Омодту Кильде почти секунду. Однако в слаломе он опередил не только его, но и канадца Джеймса Кроуфорда и завоевал золото.

Примечательно, что отец австрийца Хуберт Штрольц на Олимпиаде в Калгари в 1988-м также занял первую строчку в комбинации. Таким образом, они стали первыми отцом и сыном, которым удалось одержать победы на зимних Играх в одной дисциплине.

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Не оказалось отечественных атлетов и в финале женского хафпайпа в сноуборде, где награда высшей пробы предсказуемо досталась Хлое Ким. Четыре года назад 17-летняя американка преподнесла сенсацию, взяв золото. В Пекине она подтвердила свой класс, оставив позади испанку Керальт Кастельет и японку Сэну Томиту.

В мужском сноуборд-кроссе страну представлял только Даниил Донских, однако он вылетел уже на стадии 1/8 финала. Зато вторую победу на Играх в сноуборде одержал представитель Австрии. В параллельном гигантском слаломе первенствовал Бенджамин Карл, а в отчётной дисциплине — Алессандро Хеммерле. Серебро досталось Элиоту Грондену из Канады, а бронза — Омару Визинтину из Италии.

В рамках олимпийского турнира по кёрлингу в четверг первый матч провела женская сборная России. Увы, дебют получился неудачным. Команда под руководством скипа Алины Ковалёвой без шансов уступила США — 3:9. Многое определил стартовый энд, оставшийся за американками — 2:0. В дальнейшем они методично наращивали отрыв. Шестой энд отечественный коллектив выиграл с преимуществом в два камня, но следующий провалил — 0:3. После этого решено было досрочно завершить встречу.

Мужская сборная накануне также стартовала противостоянием с США, но в отличие от девушек потерпела поражение в серьёзной борьбе — 5:6. А в следующей игре команда скипа Сергея Глухова оказалась сильнее китайцев (7:4).

Также в четверг состоялся второй игровой день в мужском хоккейном турнире. В отличие от предыдущего он обошёлся без сенсаций, и все фавориты добились успеха. В группе С Швеция оказалась сильнее Латвии. По ходу встречи скандинавы вели в три шайбы, однако прибалты в заключительном периоде сумели сократить отставание до минимума.

В свою очередь, Финляндия разгромила Словакию, пропустив первой — 6:2. А главным героем противостояния стал оформивший хет-трик нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.

В группе А с разгромных побед стартовали два североамериканских коллектива. Сборная США забросила восемь безответных шайб в ворота Китая, три из которых записал на свой счёт Шон Фаррелл. А Канада неожиданно легко справилась с Германией — 5:1.

Помарки от Валиевой и Трусовой и допинг у иранского горнолыжника

Фигуристы-мужчины завершили своё выступление на ОИ, а вот девушки только готовятся к личному турниру, который начнётся 15 февраля. В четверг состоялась очередная тренировка, которая оказалась достаточно примечательной для российских болельщиков. Во-первых, на лёд, несмотря на разгоревшийся вокруг неё скандал, вышла Камила Валиева. 15-летняя спортсменка откаталась далеко не идеально. Она пошла на четыре квада и тройной аксель в прогоне произвольной, но упала с четверных сальхова и тулупа.

Что касается Александры Трусовой, она чисто исполнила лишь один квад — четверной флип, а вот с сальхова и лутца упала. Также призёр чемпионата мира не справилась с двойным акселем.

Между тем на Олимпиаде стало известно о первой положительной допинг-пробе. В анализах иранского горнолыжника Хусейна Савеха-Шемшаки обнаружен анаболический стероид орал-туринабол. Сообщается, что пробу он сдал 7 февраля, ещё до старта Игр. Спортсмен временно отстранён от участия в соревнованиях. 36-летний Савех-Шемшаки — достаточно известный атлет. Олимпиада в Китае стала для него третьей в карьере, а на церемонии открытия Игр в Пекине ему доверили нести флаг страны.

К успехам россиян на ОИ в других странах относятся по-разному. Некоторые хвалят их за хорошие результаты, а другие считают, что отечественной команды в Поднебесной быть не должно. Такую точку зрения после победы Александра Большунова в скиатлоне высказал норвежский журналист Ян Петтер Салтведт. Однако скандинавские лыжники с ним не согласились. Так, Тереза Йохауг призналась, что рада видеть отечественных соперниц.

«Хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь и очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь. Назвала бы российскую команду одним из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», — подчеркнула Йохауг.