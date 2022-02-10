Бузова поддержала Валиеву после скандала на Олимпиаде

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Известная певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звёздочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, но нам сейчас просто нужно сохранять холодными головы, нужен ясный ум, хорошая злость, чтобы были силы продолжать борьбу!» — написала Бузова в Instagram.

По её словам, она не верит, что мир настолько сошёл с ума, также она назвала возмутительными рассуждения о возможных проваленных тестах на допинг и лишении российской команды золотых наград.

«Я верю, искренне верю, что всё будет хорошо!» — подчеркнула Бузова.

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что вся ситуация с Валиевой создана, чтобы выбить её из колеи.