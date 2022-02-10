Тарасова: вся ситуация с Валиевой создана, чтобы выбить её из колеи

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что россиянка Камила Валиева всё же не будет отстранена от турнира в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«А я вам говорила, что не верю в это всё. Будем смотреть и ждать, как Камила выступит в личном соревновании. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Для этого всё и делалось, чтобы выбить Валиеву из колеи», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По информации СМИ, задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с допинг-пробой 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой якобы обнаружили запрещённое вещество. Утром 10 февраля она приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее глава Олимпийского комитета США прокомментировала ситуацию с Валиевой.