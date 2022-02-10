Шанс Ворониной, превосходство Бурова и сражение Третьякова: анонс шестого дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В четверг, 10 февраля, на Олимпиаде будет разыграно восемь комплектов наград. Сборная России претендует на медали в лыжных гонках, фристайле и конькобежном спорте. Основные надежды болельщиков связаны с Натальей Непряевой, Максимом Буровым и Натальей Ворониной. Кроме них постараются порадовать болельщиков саночники в эстафете, скелетонист Александр Третьяков, а также команды керлингистов со скипами Сергеем Глуховым и Алиной Ковалёвой. В свою очередь, фигурист Юдзюру Ханю попытается войти в историю и исполнить четверной аксель в произвольной программе.

Фигурное катание: Чен на пути к золоту

Короткая программа у мужчин подарила болельщикам бурю разных эмоций. Восторг вызвало выступление американца Нэйтана Чена, который установил новый мировой рекорд — 113,97 балла. Восхитительно откатались Юма Кагияма и Сёма Уно, расположившиеся на второй и третьей строчке соответственно.

Разочаровал Юдзюру Ханю. Фигурист сделал бабочку вместо четверного тулупа и оказался на восьмом месте. Если сам двукратный олимпийский чемпион спокойно отнёсся к ошибке, пообещав всё исправить в следующем выступлении, то его болельщики негодовали и обвиняли во всём россиянина Андрея Мозалёва.

Якобы при падении во время проката он оставил ту самую ямку, в которую попал конёк японца при исполнении прыжка. Отечественному спортсмену, идущему на 23-м месте в таблице, даже пришлось отключить комментарии в Instagram.

В произвольной программе Ханю планирует исполнить четверной аксель. Желание войти в историю может сыграть злую шутку с прославленным фигуристом и оставить его без наград. Поскольку два других японских спортсмена и, тем более, Чен уж точно не собираются упускать завоёванные позиции.

Чуда ждали от Марка Кондратюка, однако он оказался опустошён после выступления в командном турнире и не смог в полную силу откататься во вторник. С 15-го места он, скорее всего, сможет подняться повыше. Однако мечтать о медали не приходится. В шаге от сильнейшей разминки остановился Евгений Семененко, занявший седьмое место. Однако тренер фигуриста Алексей Мишин хвалить своего воспитанника за прокат не стал.

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Лыжные гонки: очередная дуэль с Йохауг

В гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем основные надежды сборной России связаны с Натальей Непряевой. Победительница «Тур де Ски» уверенно выглядела в скиатлоне, хотя первая часть дистанции и далась ей тяжело. Именно она является претендентом на медали и в четверг. Спортсменка выиграла последний масс-старт в Валь-ди-Фьемме, а также была третьей в индивидуальной гонке в Ленцерхайде.

Что касается Юлии Ступак и Татьяны Сориной, пока непонятно, в какой физической форме находятся девушки. Если неудача в первом старте действительно была связана с акклиматизацией, обе также могут побороться за место в первой десятке.

Постарается завоевать вторую золотую медаль норвежка Тереза Йохауг, которая демонстрирует в Пекине феноменальную скорость и явно не собирается сбавлять обороты. Хорошо выступала на этапах Кубка мира Фрида Карлссон. Шведская лыжница борется за «Малый хрустальный глобус» в данном виде программы. Однако в Китае ей пока сложно привыкнуть к погодным условиям. После скиатлона спортсменка потеряла сознание из-за перенапряжения и сильного холода. Также в числе претендентов на медали американка Рози Бреннен, шведка Эбба Андерссон и финка Кертту Нисканен.

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Санный спорт: ставка на команду

Последний вид программы в санном спорте можно назвать любимым для российских спортсменов. В эстафете они поднимались на пьедестал почёта на Олимпиаде в Сочи. Тогда было завоёвано серебро. В этом сезоне команда выигрывала домашний этап Кубка мира и была второй в Альтенберге. При этом сборная выступала без Татьяны Ивановой, которая восстанавливалась после травмы.

Однако в Пекине занять место в тройке будет очень сложно. Только бронзовый призёр Игр показывает на трассе хорошее время. Отставания от лидеров в двойках и в мужских одиночных санях очень большие, что вызывает тревогу перед финалом.

Золото в эстафете, если не произойдёт форс-мажора, завоюет Германия. Ведь в её составе собраны все олимпийские чемпионы Пекина в санном спорте: Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, а также Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

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Конькобежный спорт: время Ворониной

На дистанции 5000 метров у женщин надежды связаны, в первую очередь, с Натальей Ворониной — призёром Олимпийских игр-2018, чемпионкой и рекордсменкой мира. К сожалению, по этапам КМ этого сезона сложно делать выводы о функциональном состоянии спортсменки, поскольку на данной дистанции был всего один старт, и тот состоялся ещё в ноябре.

Однако на последних крупных турнирах отечественные конькобежцы непременно добивались успехов. На ЧМ-2021 в Херенвене Воронина была второй. Так что секрет подготовки к главному забегу сезона она, наверняка, знает.

За золото на дистанции 5000 метров также поборются чешка Мартина Сабликова, представительница Нидерландов Ирен Схаутен и итальянка Франческа Лоллобриджида.

Фристайл: новая дисциплина

Смешанная акробатика впервые попала в программу Олимпийских игр, и это хорошая новость для отечественных болельщиков, поскольку сборная России имеет неплохие шансы на победу. Коллектив занял второе место на декабрьском этапе Кубка мира в Руке, а на ЧМ-2021 был первым.

Лидер команды — трёхкратный чемпион мира Максим Буров. От его выступления во многом будет зависеть итоговый результат. В этом сезоне спортсмен выиграл четыре этапа из шести и занимает первое место в общем зачёте Кубка мира.

Главными конкурентами в борьбе за золотые медали будут китайцы. Обязательно поборется за подиум сборная Швейцарии, завоевавшая золотые и серебряные медали на двух последних первенствах планеты. Традиционно сильны в этой дисциплине американцы.

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Кёрлинг: первый матч девушек

Турнир по кёрлингу набирает обороты. Мужская команда накануне в упорной борьбе уступила действующим олимпийским чемпионам — сборной США со счётом 5:6. Следующий соперник у скипа Сергея Глухова не такой опасный. Китай на Олимпиаде в Сочи был четвёртым. Однако с тех пор сдал позиции, и на последнем чемпионате мира занял лишь 14-е место.

Не самый простой оппонент достался в первом туре команде Алины Ковалёвой. Сборная США на Играх в Пхёнчхане была лишь восьмой, однако на последнем чемпионате мира американки завоевали бронзовые медали. Отечественный квартет на первенстве планеты стал вторым, повторив лучший результат в истории страны. Причём год назад национальная команда достаточно легко обыграла соперниц во время кругового турнира.

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Сноуборд: один за всех

В сноуборд-кроссе Россию представит Даниил Донских. Он дважды выигрывал чемпионат страны, однако на международном уровне пока показывает скромные результаты. В текущем сезоне выше седьмого места на домашнем Кубке мира в Красноярске ему подняться не удалось. На остальных стартах 21-летний уроженец Камчатки не всегда попадал в тридцатку. Впрочем, данный вид программы непредсказуем, и в нём могут быть сюрпризы. Вспомнить хотя бы серебро Николая Олюнина на Играх в Сочи.

Фаворитом соревнований считается Мартин Нёрль. Немецкий сноубордист лидирует в общем зачёте, выиграв все гонки в начале 2022 года. Конкуренцию ему составит действующий чемпион мира австриец Александро Хаммерле.

В женском хафпайпе россиянки не выступят. Однако данный вид обещает быть максимально интересным: за золото поборются девятикратная обладательница «Хрустального глобуса» Цай Сюэтун, действующая чемпионка мира американка Хлоя Ким, её соотечественница Мэдди Мастро и серебряная медалистка Пхёнчхана Лю Цзяюй.

Скелетон: секрет китайцев

В четверг вступают в борьбу скелетонисты. Мужчины проведут два первых заезда, по которым уже будет понятна расстановка сил перед финальным днём.

Результаты тренировок пока радуют российских болельщиков. Чемпион Олимпиады в Сочи Александр Третьяков стабильно попадает в тройку, а последний заезд даже выиграл. Так что в отсутствие Никиты Трегубова, который пропускает старт в Пекине из-за положительного ПЦР-теста, в команде есть кому побороться за медали.

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Сюрприз на соревнованиях по скелетону могут преподнести китайцы Янь Вэнганг и Инь Чжэн, которые совершили значительно больше спусков, чем все остальные спортсмены. Впрочем, по словам Третьякова, отечественным скелетонистам удалось найти оптимальные траектории прохождения олимпийской трассы, которые хозяева Игр-2022 очень долго не хотели показывать.

«Китайцы только сейчас начали с нами вместе кататься. Мы посмотрели на них и поняли: всё, что они скрывали, в принципе сами угадали. Просто у них сумасшедшее преимущество над остальными по количеству совершённых на трассе заездов, наверное, у каждого по тысяче спусков против сорока у нас», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Основными конкурентами россиян в борьбе за медали в данном виде программы будут обладатель Кубка мира латвиец Мартинс Дукурс, а также немцы Аксель Юнг и Кристофер Гротхер.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Горнолыжный спорт: последний раз на Играх

Соревнования в горнолыжной комбинации, похоже, в последний раз проводятся на Олимпиаде. Два сезона подряд этот вид отсутствует в календаре Кубка мира, поскольку, по мнению нового руководства FIS, он является не самым интересным для телевидения. В Пекине спортсменам предстоит выступить в скоростном спуске, за которым последует слалом. Соревнования пройдут в один день. За медали поборются чемпион мира австриец Марко Шварц, серебряный призёр Игр в Пхёнчхане француз Алексис Пентюро и швейцарец Лоик Мейяр.