Саночница Катникова рассказала о причинах своего неудачного выступления на ОИ-2022

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Пермская саночница Екатерина Катникова, сошедшая с трассы на Олимпийских играх в Пекине, рассказала о причинах своего неудачного выступления.

«На старт я выходила с полной уверенностью, что всё подготовлено как нельзя лучше. Но у трассы в Яньцине были свои планы насчёт меня. Я ехала так расслабленно, что в самом начале уже совершённой ошибки (когда меня только начало разворачивать боком и траектория сбилась) мой характер и душа не соглашались это принимать», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам Катниковой, она нашла ошибку в траектории, рассуждениях, мыслях и тактике.

Как добавила спортсменка, сейчас нужно отпустить эту ситуацию, чтобы двигаться дальше. Катникова уточнила, что международный сезон для неё завершён, но предстоит выступление на чемпионате России.

Ранее Наталья Иванова, классная руководительница бронзовой призёрки Олимпиады-2022 Татьяны Ивановой, рассказала о характере саночницы.