Драма Надыршиной, провал Таталиной, мемы с Уайлдом и Мишиной: чем запомнился четвёртый день Игр в Пекине

| Борислав Головин

Российские спортсмены завоевали три бронзовые медали в четвёртый день Олимпийских игр. Копилку национальной команды пополнили сноубордист Вик Уайлд, лыжник Александр Терентьев и саночница Татьяна Иванова. А вот София Надыршина и Анастасия Таталина не сумели порадовать поклонников в параллельном гигантском слаломе и биг-эйре. Тем не менее по количеству наград национальная команда продолжает лидировать в общем зачёте.

Три бронзовые награды и лидерство по общему количеству медалей

Вторник, 8 января, получился для российских спортсменов пока одним из самых успешных дней на Играх в Пекине. Как и в воскресенье они завоевали три медали. К сожалению, среди них не оказалось ни одной золотой. Зато удалось взять бронзу в сноуборде, лыжных гонках и санном спорте.

35-летний натурализованный американец Вик Уайлд, восемь лет назад в Сочи дважды поднявшийся на высшую ступень пьедестала почёта, на этот раз занял третье место в параллельном гигантском слаломе. Однако он был рад и такой награде и после финиша даже разрыдался. Эмоции опытного сноубордиста можно понять, так как выступление в Китае стало для него последним. Он объявил о завершении карьеры.

Бронзой довольствовался и Александр Терентьев в лыжном спринте. Для уроженца Нарьян-Мара этот результат — тоже достижение, ведь в 22 года он дебютировал на Олимпиаде и в первой же дисциплине взял награду, уступив лишь Йоханнесу Клебо и Федерико Пеллегрино.

Наконец, Татьяна Иванова поднялась на пьедестал почёта в соревновании саночниц-одиночек. В её случае сам выход на старт можно назвать успехом, поскольку всего 2,5 месяца назад она получила тяжёлую травму ноги. Но чемпионка мира-2019 успела восстановиться и стала первой россиянкой — призёром Олимпиады в своём виде.

А главное, отечественная команда продолжает лидировать в медальном зачёте Игр по общему количеству наград. Впервые с 1994-го россияне по итогам четырёх соревновательных дней ОИ преодолели планку в десять медалей. Следом идут Норвегия (8), Нидерланды, Италия и Австрия (по 7). По числу золотых нет равных шведам, которые четырежды поднимались на высшую ступень пьедестала почёта. Трижды это делали атлеты из Норвегии, Нидерландов, Германии и Китая. В активе россиян пока только две победы.

Провал в фристайле и неудача в женском сноуборде

К сожалению, в нескольких видах россияне недосчитались наград. Биатлонист Максим Цветков мог одержать победу в индивидуальной гонке, если бы не промах последним патроном. После финиша он едва сдерживал слёзы и с каменным лицом прошёл мимо журналистов. Позже спортсмен объяснил, почему допустил роковую ошибку.

«Это психология. Я подумал о том, что могу сегодня сработать чисто. Знал, если сделаю это, возможно, у меня будет высокий результат. Я шёл первым, не знал, как идут остальные соперники. Когда работаешь 19 выстрелов, понимаешь, что сегодня может быть «ноль». Это очень сильно давит. Появился небольшой мандраж, и, к сожалению, я не смог с ним справиться», — приводит слова Цветкова «Чемпионат».

В итоге он остался без медали и занял обидное четвёртое место. Однако результатами россиян можно быть довольными. Александр Логинов и Эдуард Латыпов не закрыли по три мишени, но благодаря хорошему ходу расположились на десятой и 11-й позициях соответственно. Лишь Карим Халили выступил неудачно и с четырьмя осечками остался 34-м. В целом россияне продемонстрировали отличную физическую готовность. А это значит, за место на подиуме они ещё поборются.

В параллельном гигантском слаломе многого ждали не только от Уайлда, но и от 18-летней Софии Надыршиной, самой юной чемпионки мира в истории в своей дисциплине. К сожалению, на дебютной Олимпиаде она не сумела пройти дальше 1/8 финала, где уступила представительнице Нидерландов Мишель Деккер. Неудачу сноубордистка объяснила тем, что не успела адаптироваться.

«Я прилетела вчера вечером, у меня не было времени адаптироваться. У меня не было тренировок, я находилась на карантине две недели. Лидировала, но пошла по низам — это моя ошибка. Только моя и ничья другая. Три сотые — на самом деле много», — приводит слова Надыршиной ТАСС.

У мужчин порадовать болельщиков мог Дмитрий Карлагачев, однако он не вышел на старт из-за положительного теста на коронавирус. По информации из штаба сборной, он чувствует себя хорошо.

Другой отечественный сноубордист Владислав Хадарин, ранее не пробившийся в финал в слоупстайле, жёстко высказался о судействе на Олимпиаде. По мнению спортсмена, преодолеть квалификацию ему помешала предвзятость арбитров, которые оценивают участников, исходя из личных предпочтений.

«Дружат они, нравится стиль или что-то ещё. В решающий момент отдадут ему два-три балла, а не другому, кто этого тоже заслуживает, но не имеет имени или не является чьим-то корешем», — заявил Хадарин в интервью «Чемпионату».

От фристайлистки Анастасии Таталиной в биг-эйре ждали борьбы за золото, ведь она подошла к Играм в ранге действующей чемпионки планеты в данном виде. Да и квалификацию россиянка завершила на высокой третьей позиции. Казалось, в финале ей по силам подняться выше. Увы, во вторник всё с самого начала пошло не по плану Таталиной. Первую попытку она провела неудачно и расположилась лишь на девятой строчке. Во второй пришлось рисковать. Сложный элемент закончился падением, которое окончательно вычеркнуло Анастасию из числа соискателей наград. Десятое место — не тот результат, на который она рассчитывала.

Зато повод для радости появился у местных болельщиков, поскольку победу одержала китаянка Эйлин Гу, которая год назад на ЧМ довольствовалась бронзой, пропустив вперёд и Таталину, и Лану Прусакову. Также на пьедестал поднялись француженка Тесс Ледё и швейцарка Матильда Гремо.

Вновь остались без медалей отечественные конькобежцы, хотя на дистанции 1500 м у мужчин были неплохие шансы. Приятно удивить могли не только опытные Сергей Трофимов и Руслан Захаров, но и молодая надежда сборной Даниил Алдошкин. Увы, в Китае многократный победитель юниорских соревнований к борьбе оказался не готов и показал лишь 14-е время. Строчкой ниже расположился Захаров. Лучшим из россиян стал Трофимов, показавший восьмой результат.

Равных опять не оказалось представителям Нидерландов. Действующий олимпийский чемпион в этом виде Кьелд Нёйс вновь взял золото, на 0,34 секунды опередив соотечественника Томаса Крола.

В соревнованиях мужчин в фигурном катании россияне после короткой программы тоже фактически выбыли из борьбы. После не слишком удачных выступлений во вторник штурмовать первую тройку практически нереально. И если Евгений Семененко хотя бы попал в топ-10, заняв седьмое место, то олимпийский чемпион в командном первенстве Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв провалились, оказавшись в итоговом протоколе на 15-й и 23-й позициях. Последний даже с трудом попал в произвольную программу.

Неудачу потерпел и победитель двух последних Игр Юдзуру Ханю, занявший непривычно низкую восьмую строчку. По всей видимости, на этот раз никто не помешает Нэйтану Чену подняться на верхнюю ступень пьедестала.

В горнолыжном спорте медали были разыграны без участия россиян. Маттиас Майер подтвердил свой высокий класс и во второй раз подряд первенствовал в супергиганте на Олимпийских играх. Он всего на 0,04 секунды опередил американца Райана Кочрана-Сигла. Теперь в коллекции австрийца есть награды высших проб с трёх Игр — Сочи, Пхёнхчана и Пекина. В России он стал первым в скоростном спуске. В Китае в этом же виде опытный атлет довольствовался бронзой.

В кёрлинге во второй раз в истории Олимпиад были разыграны медали в миксте. Отечественная сборная квалифицироваться в Пекин в этом виде не сумела. Турнир запомнился сенсационным провалом действующих чемпионов канадцев, которые даже не вышли в полуфинал. Золото досталось итальянцам, в финале обыгравшим норвежцев — 8:5. Бронза отошла Швеции.

Между тем женская сборная России по хоккею неудачно завершила групповой этап. В заключительном матче подопечные Евгения Бобарико не сумели составить конкуренцию Финляндии — 0:5. Такой результат не должен удивлять, ведь отечественная команда из-за вспышки коронавируса осталась без целого ряда лидеров. Последним ударом стал положительный тест у нападающей Полины Болгаревой, автора хет-трика во встрече с Швейцарией.

Финкам добиться разгромной победы не помешало даже решение играть в медицинских масках по примеру канадок. Как заверили в ФХР, организаторы на этом не настаивали, а соперницы сами пожелали перестраховаться, чтобы не заразиться перед плей-офф.

Ответ российского тренера и недовольство украинского фигуриста

Главным украшением игрового дня в женском хоккее стало противостояние США и Канады. Фавориты из Северной Америки в очной дуэли определяли, кто займёт первое место в группе А. В результате победу одержали «кленовые листья», которые по ходу встречи уступали со счётом 1:2, но в итоге взяли верх — 4:2.

Накал страстей оказался настолько высок, что повреждение получила даже судья Сианна Лифферс. В начале второго периода ей рассекли губу. Невольной виновницей произошедшего стала форвард звёздно-полосатых Аманда Кессел, сестра известного нападающего Фила Кессела. В игровом эпизоде в углу площадки она, перекладывая клюшку из одной руки в другую, случайно задела арбитра. Пострадавшей оказали помощь прямо на льду, а позже отвели в подтрибунное помещение.

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Порой напряжение на Олимпиаде настолько велико, что спортсмены непроизвольно начинают ругаться. Немало позабавил болельщиков Вик Уайлд. Узнав от журналиста, что в четвертьфинале он всего на 0,01 секунды опередил соперника, уроженец США употребил русское нецензурное слово, тем самым подтвердив, что полностью ассимилировался.

Фигуристка Анастасия Мишина после победы в командном турнире, не разобрав вопрос журналистки на английском языке, вдруг сказала: «Я ни***а не поняла». Стоявшие рядом партнёры дружно рассмеялись, а затем перевели ей вопрос, и Мишина ответила на него.

Но главное, отечественные атлеты продолжают завоёвывать медали несмотря на недовольство отдельных людей. Например, норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что они не должны были выступать на Олимпиаде из-за нарушения антидопинговых правил. Ему ответил тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев. По его словам, всё происходит в полном соответствии правилам.

«На Игры-2022 приехала команда Олимпийского комитета России. Что ещё нужно... Мы относимся друг к другу уважительно и не нужно переходить границы. А если так хочется жареного, так задайте вопросы на пресс-конференции Терезе Йохауг», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что норвежские коллеги относятся к российской команде нормально.

«Ни одного плохого слова мы не слышали. Спортсмены, конечно, сразу после мужской гонки уехали, но тренеры и сервисёры нас поздравляли с отличным результатом. Более того один из руководителей сервис-бригады постучался к нам в бокс и даже поклонился, а потом сказал, что отработали здорово», — добавил Турышев.

При этом некоторых иностранных корреспондентов, приехавших на Игры в Пекине, спорт, кажется, не интересует вовсе. Например, журналистка из США после окончания короткой программы спросила украинского фигуриста Ивана Шмуратко не о его выступлении, а о том, не волнуется ли он по поводу ситуации на родине. Атлет отвечать на него отказался.

«Извините, либо вы будете задавать вопросы о фигурном катании, либо я пойду отдыхать», — подчеркнул Шмуратко.