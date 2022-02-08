Список всех медалистов четвёртого дня Олимпийских игр в Пекине

Фристайл. Женщины. Биг-эйр
1. Элин Гу (Китай) — 188,25;
2. Тесс Ледо (Франция) — 187,50;
3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50.
Горные лыжи. Мужчины. Супергигант
1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,94;
2. Райан Кокран-Зигле (США) — 1.19,98;
3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) — 1.20,36.
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины
1. Бенжамин Карл (Австрия);
2. Тим Мастнак (Словения);
3. Вик Уайлд (Россия).
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины
1. Эстер Ледецка (Чехия);
2. Даниэла Ульбинг (Австрия);
3. Глория Котник (Словения).
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха);
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0);
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21;
2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34;
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) +1,03.
Лыжные гонки, спринт, женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68;
2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88;
3. Джессика Диггинс (США) +3,16.
Лыжные гонки, спринт, мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06;
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26;
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
Кёрлинг, микст
1. Италия;
2. Норвегия;
3. Швеция.
Санный спорт, одноместные сани, женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,454;
2. Анна Беррайтер (Германия) +0,493;
3. Татьяна Иванова (Россия) +1,053.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что саночница Иванова стала бронзовой призёркой ОИ-2022.