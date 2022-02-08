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Список всех медалистов четвёртого дня Олимпийских игр в Пекине

Список всех медалистов четвёртого дня Олимпийских игр в Пекине
08.02.2022, 17:45 |

По итогам четвёртого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно десять комплектов наград.

Список всех медалистов четвёртого дня Олимпийских игр в Пекине
  • Gettyimages.ru

Фристайл. Женщины. Биг-эйр

1. Элин Гу (Китай) — 188,25;

2. Тесс Ледо (Франция) — 187,50;

3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50.

Горные лыжи. Мужчины. Супергигант

1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,94;

2. Райан Кокран-Зигле (США) — 1.19,98;

3. Александр Аамодт Кильде (Норвегия) — 1.20,36.

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Мужчины

1. Бенжамин Карл (Австрия);

2. Тим Мастнак (Словения);

3. Вик Уайлд (Россия).

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия);

2. Даниэла Ульбинг (Австрия);

3. Глория Котник (Словения).

Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха);

2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0);

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).

Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины

1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21;

2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34;

3. Ким Мин Сок (Южная Корея) +1,03.

Лыжные гонки, спринт, женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68;

2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88;

3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

Лыжные гонки, спринт, мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06;

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26;

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

Кёрлинг, микст

1. Италия;

2. Норвегия;

3. Швеция.

Санный спорт, одноместные сани, женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,454;

2. Анна Беррайтер (Германия) +0,493;

3. Татьяна Иванова (Россия) +1,053.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что саночница Иванова стала бронзовой призёркой ОИ-2022.

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