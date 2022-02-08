Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте после четвёртого дня Игр в Пекине

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Во вторник, 8 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала три бронзовые медали.

Благодаря выступлению сноубордиста Вика Уайлда в параллельном гигантском слаломе, лыжнику Александру Терентьеву, занявшему третье место в спринте, и усилиям саночницы Татьяны Ивановой копилка России пополнилась тремя бронзовыми наградами.

По итогам четвёртого дня соревнований национальная команда страны упала на седьмое место в медальном зачёте. В активе россиян две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Единоличным лидером остаётся Швеция (4, 1, 1), на втором месте идут Нидерланды (3, 3, 1), третьи — хозяева соревнований китайцы (3, 2, 0).

В пятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей. Финалы состоятся в мужском фристайле, женских горных лыжах (слалом), женском сноуборд-кроссе, лыжном двоеборье, мужском шорт-треке (1500 м), а также будут определены победители в санях-двойках.

Ранее был опубликован список всех медалистов четвёртого дня Олимпийских игр в Пекине.