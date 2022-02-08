Степанова рассказала, почему не сумела выйти в финал спринта на ОИ

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Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своей ошибке во время полуфинального забега спринта вольным стилем на Олимпийских играх в Пекине.

«Я считаю, что до поворота на финишной прямой всё было сделано правильно. На повороте Джессика Диггенс споткнулась. Я должна была использовать эту возможность и встать за шведской спортсменкой, я же пошла по большому радиусу. К сожалению, всё поняла потом. Но я не расстраиваюсь, это опыт. Готова уже хоть завтра стартовать. Дайте мне уже эстафету!» — сказала Степанова.

Она стала единственной из российских лыжниц, кто вышел в полуфинал, однако не сумела квалифицироваться в решающий забег.

Ранее сообщалось, что Степанова не прошла в финал спринта на ОИ-2022.