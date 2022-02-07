Чудо в прыжках с трамплина, скандал в хоккее и травма в горнолыжном спорте: чем запомнился третий день Игр в Пекине

| Борислав Головин

Российские спортсмены в понедельник, 7 февраля, завоевали две медали, в том числе золотую в командном турнире фигуристов. По общему количеству наград отечественная сборная продолжает лидировать в общем зачёте. Прыгуны с трамплина Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Ирма Махиня сенсационно взяли серебро в смешанном командном первенстве. Татьяна Иванова расположилась на третьей строчке после первых попыток в соревновании саночниц. Женская сборная по хоккею была вынуждена играть с Канадой в масках из-за неготовности тестов на коронавирус. А горнолыжница из США Нина О'Брайен получила перелом ноги из-за падения на склоне. Чем запомнился третий соревновательный день ОИ-2022 в Пекине — в материале RT.

Лидерство России в медальном зачёте

В понедельник, 7 февраля, российские спортсмены продолжили триумфальное шествие на Олимпийских играх. Они завоевали две медали, одна из которых — золотая. Ожидаемую победу в командном турнире одержали фигуристы. Камила Валиева и Анастасия Мишина / Александр Галлямов выиграли произвольные программы, а Виктория Синицина / Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду.

Вторая медаль также была добыта в командном соревновании, но стала сенсацией. Болельщики давно привыкли к тому, что в прыжках на лыжах с трамплина отечественные атлеты выполняют роль статистов и не борются за высокие места. Однако в Пекине удалось добиться впечатляющего прогресса. В личных соревнованиях Евгений Климов и Данил Садреев попали в топ-8, а Ирина Аввакумова и Ирма Махиня — в топ-10. И в дебютировавшем на ОИ смешанном командном первенстве им удалось совершить чудо.

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Во многом команде помогли соперники и судьи, которые из-за несоответствия комбинезонов регламенту не засчитали попытки пяти фаворитов. Сначала пострадали японка Сара Таканаси, немка Катарина Альтхаус и австрийка Даниэла Ирашко-Штольц. В результате сборная Германии — одна из главных претендентов на победу — выбыла из борьбы. Следом были наказаны шедшие на второй строчке норвежцы, у которых не засчитали прыжки двух человек: Анны Одине Стрём и Силье Опсет.

Россияне воспользовались ошибками соперников и уже после первой части соревнований поднялись на третье место. А проблемы скандинавов позволили им завоевать серебро. Не удалось опередить лишь непобедимых словенцев, которые выбрали правильные комбинезоны.

Этот успех Махини, Садреева, Аввакумовой и Климова стал по-настоящему историческим, ведь отечественные прыгуны с трамплина не поднимались на олимпийский пьедестал с 1968 года. Тогда в Гренобле победу на большом трамплине одержал Владимир Белоусов.

Таким образом, после трёх соревновательных дней Россия с семью медалями продолжает лидировать в общем зачёте, на одну награду опережая Канаду и на две — Нидерланды и Италию. По количеству золота россияне уступают только Швеции (3).

Упущенный шанс в биатлоне и переворот в санях

На подиум по итогам женской индивидуальной гонки вполне могла подняться биатлонистка Кристина Резцова. Более того, она бы претендовала на победу, если бы не два промаха на третьем огневом рубеже. Светлана Миронова стала 23-й, а Евгения Буртасова и Ульяна Нигматуллина не попали даже в топ-70.

В санном спорте борьбу за медали начали женщины. В понедельник состоялись первые две попытки. К сожалению, в борьбе осталась только лидер сборной Татьяна Иванова. В первой она показала пятое время, а после второй поднялась на третье место и уступает только двум немкам Натали Гайзенбергер и Анне Беррайтер. Другая представительница Германии и одна из главных фавориток Юлия Таубиц во втором заезде перевернулась и опустилась на 14-ю позицию.

Другие отечественные спортсменки выступили не слишком удачно. Виктория Демченко из-за грубой ошибки во втором заезде опустилась на 31-е место. А Екатерина Катникова не смогла финишировать в первой попытке. К счастью, обошлось без серьёзных повреждений.

Российские конькобежцы в Пекине тоже пока не радуют. Разыграно уже три комплекта медалей, но ни одна из них не досталась отечественным спортсменам. В понедельник женщины не сумели включиться в борьбу за награды на дистанции 1500 м. Елизавета Голубева показала седьмой результат, Евгения Лаленкова — девятый, а Елена Сохрякова — 22-й. Главной героиней стала легендарная Ирен Вюст. 35-летняя представительница Нидерландов приехала на пятую Олимпиаду в карьере и намеревалась одержать очередную победу. Эта задача выглядела трудновыполнимой с учётом возраста и возросшего уровня конкуренции.

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Но Вюст сотворила чудо и как в молодости не оставила шансов соперницам. Она преодолела дистанцию за 1:53,28 и на 0,44 секунды опередила японку Михо Такаги. Попутно Ирен установила сразу два исторических достижения. Во-первых, взяла золото на пятых Играх подряд. Во-вторых, по количеству наград высшей пробы (шесть) догнала великую советскую конькобежку Лидию Скобликову.

В шорт-треке россияне тоже не удивили. В забеге на 1000 м Семён Елистратов и Денис Айрапетян даже не прошли квалификацию. На 500-метровке у женщин в полуфинал пробилась только Елена Серёгина, которая в итоге довольствовалась выступлением в финале B, где показала лучший результат. Победу же одержала действующая олимпийская чемпионка в этом виде Арианна Фонтана, которая опередила Сюзанне Схюлтинг и Ким Бутен. В активе итальянки теперь десять медалей ОИ.

У мужчин всё свелось к борьбе двух венгров и трёх китайцев. Местные болельщики надеялись не только на победу, но и на попадание всех соотечественников на пьедестал. Однако первым финишировал венгр Шандор Лю Шаолинь, на 0,04 секунды обошедший Цзывэй Жэня. Третьим стал ещё один представитель Поднебесной Вэньлун Ли.

Но в распределение наград вмешались судьи. После окончания соревнований они дисквалифицировали Лю за нарушение правил, а Жэнь стал олимпийским чемпионом.

В остальных видах россияне либо выполняли роль статистов, либо не пробились в финалы. Два комплекта наград были разыграны в горнолыжном спорте. Участники переживали, состоятся ли соревнования вообще, поскольку накануне скоростной спуск был перенесён на другую дату из-за сильного ветра.

К счастью, в понедельник погода смилостивилась. Победу в мужских соревнованиях одержал швейцарец Беат Фойц. Серебро досталось французу Жоану Кларе, а бронза — австрийцу Маттиасу Майеру.

Гигантский слалом у женщин должен был пройти под знаком сражения лидера зачёта Кубка мира в данном виде шведки Сары Хектор и двукратной олимпийской чемпионки Микаэлы Шиффрин. Однако американку ждал провал. Она даже не сумела выйти во вторую попытку, поскольку в первой упала и не смогла финишировать. В отсутствие главной соперницы шведка спокойно добилась успеха. Лучшая из россиянок Екатерина Ткаченко заняла только 25-е место.

Омрачила соревнования лишь тяжёлая травма другой горнолыжницы из США Нины О'Брайен. Во время первой попытки она перед самым финишем потеряла равновесие и буквально кубарем слетела вниз. Падение закончилось переломом ноги. Спортсменке сначала оказали помощь на месте, а затем транспортировали её в госпиталь.

Призёры в мужском слоупстайле были определены без участия россиян. Китайские болельщики ждали золота от Су Имина, который уверенно выиграл квалификацию. Основная борьба развернулась между ним, канадцами Максенсом Парро и Марком Макморрисом и действующим олимпийским чемпионом Редмондом Джерардом. В итоге лишним оказался американец. Зато Парро, в Пхёнчхане оставшийся вторым, на этот раз поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Имин довольствовался серебром. Третьим стал Макморрис.

Хоккейный матч в масках и восхищение Валиевой

Женская сборная России по хоккею провела второй матч с фаворитом из Северной Америки. В субботу она пропустила пять безответных шайб от США, а в понедельник крупно уступила Канаде — 1:6. Впрочем, запомнилась не сама игра, а скандал, разразившийся вокруг неё.

Встреча должна была начаться в 07:10 по московскому времени, но стартовала с часовым опозданием. Более того, члены обеих команд вышли на лёд в медицинских масках. Выяснилось, что IIHF в последний момент обязала коллективы в день игр сдавать дополнительные тесты на коронавирус в 05:00 по местному времени (00:00 мск). Россиянки этого не сделали, ограничившись стандартной процедурой после завтрака. В ФХР задержку объяснили тем, что к стартовой сирене результаты тестирования ещё не поступили из лаборатории. А по заверению МОК, хоккеистки сами согласились надеть маски.

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«Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды ОКР узнали о нём на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лёд. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку», — подчеркнули в ФХР.

В результате россиянки сняли маски только перед заключительным периодом, когда поступили все результаты тестирования, а канадки не рискнули этого сделать. Причём главный тренер «кленовых листьев» Трой Райан подчеркнул, что решение играть с такими мерами защиты исходило от организаторов, а не от одного из фаворитов Игр.

Так или иначе, сами хоккеистки надолго запомнят эту встречу. По мнению вратаря Марии Сорокиной, игра в масках могла нанести вред здоровью спортсменок.

«Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает», — пожаловалась голкипер.

Однако даже такие меры не спасают от новых заражений. По словам наставника россиянок Евгения Бобарико, положительные результаты тестов получили Виктория Кулешова и Ангелина Гончаренко. В составе канадок перед матчем коронавирус обнаружили у Эмили Кларк.

Мужская сборная России продолжает готовиться к первому матчу олимпийского турнира с Швейцарией, который пройдёт в среду. Алексей Жамнов планировал провести две контрольные встречи с Латвией и Китаем, но обе не состоялись. Прибалты отказались из-за вспышки COVID-19, а хозяева посчитали, что эта игра им не нужна.

Не обошлось в составе «Красной машины» без потерь. К счастью, речь идёт не о коронавирусе. Нападающий СКА Андрей Кузьменко покинул расположение команды из-за травмы. Зато присоединились к партнёрам Сергей Плотников и Артём Анисимов, прибывшие из Красноярска и по прилёте сдавшие отрицательные тесты.

Отрадно, что выступления российских спортсменов не оставляют людей равнодушными. Некоторые их критикуют, другие восторгаются. Например, известный актёр Алек Болдуин после окончания командного турнира по фигурному катанию восхитился прокатом Валиевой. Он опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил 15-летнюю дебютантку Игр.

«Посвятить свою жизнь (в случае Валиевой пока ещё очень короткую) этому искусству. Спасибо, Камила Валиева, за то, что даришь этому миру красоту, от которой замирает сердце», — написал Болдуин.

Позже девушка репостнула публикацию актёра в сториз и поблагодарила его за тёплые слова. Так же поступила её тренер Этери Тутберидзе.

У некоторых успехи россиян, напротив, вызывают раздражение. Так, норвежский журналист Ян Петтер Салтведт, написал заметку о победе Александра Большунова в скиатлоне и отметил, что отечественные спортсмены не должны были приезжать на Игры в Пекине. По его мнению, вердикт CAS по России является пятном на спортивной истории, а наказание страны за нарушение антидопинговых правил оказалось скорее фикцией.