Список всех медалистов третьего дня Олимпийских игр в Пекине

Фигурное катание. Командное первенство
1. Россия (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Камила Валиева) — 74 очка.
2. США (Натан Чен, Винсент Чжоу, Алекса Книрим / Брандон Фрейзер, Мэдисон Хабл / Закари Донохью, Мэдисон Чок / Эван Бейтс, Карен Чен) — 65 очков.
3. Япония (Сема Уно, Рика Миура / Рюити Кихара, Мисато Комацубара / Тим Колето, Вакаба Хигути, Юма Кагияма, Каори Сакамото) — 63 очка.
Прыжки с трамплина. Смешанное командное первенство
1. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5 балла.
2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3 балла.
3. Канада (Александрия Лаутит, Мэттью Соукуп, Абигейл Стрейт, Маккензи Бойд-Клаус) — 844,6 балла.
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл
1. Максанс Парро (Канада) — 90,96 балла.
2. Суй Имин (Китай) — 88,70 балла.
3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53 балла.
Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
1. Беат Фойц (Швейцария) — 1:42,69.
2. Жоан Кларе (Франция) — отставание 0,10 секунды.
3. Маттиас Майер (Австрия) — отставание 0,16 секунды.
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом
1. Сара Хектор (Швеция) — 1:55,69 (57,56 + 58,13).
2. Федерика Бриньоне (Италия) — отставание 0,28 секунды (57,98 + 57,99).
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — отставание 0,72 секунды (59,07 + 57,34).
Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
1. Ирен Вуст (Нидерланды) — 1:53,28 (олимпийский рекорд).
2. Михо Такаги (Япония) — 1:53,72.
3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1:54,82.
Биатлон. Женщины. 15 км
1. Денизе Херрман (Германия) — 44:12,7 (1 штрафная минута).
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 9,4 секунды (1 штрафная минута).
3. Марте Ульсбу Рёйселанн (Норвегия) — отставание 15,3 секунды (2 штрафные минуты).
Шорт-трек. Женщины. 500 м
1. Арианна Фонтана (Италия) — 42,488 секунды.
2. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды) — 42,559 секунды.
3. Ким Бутен (Канада) — 42,724 секунды.
Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
1. Жэнь Цзывэй (Китай) — 1:26,798.
2. Ли Вэньлун (Китай) — 1:29,917.
3. Лю Шаоан (Венгрия) — 1:35,693.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине.