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Список всех медалистов третьего дня Олимпийских игр в Пекине

Список всех медалистов третьего дня Олимпийских игр в Пекине
07.02.2022, 17:24 |

По итогам третьего дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно девять комплектов наград.

Список всех медалистов третьего дня Олимпийских игр в Пекине
  • ©Cameron Spencer/Getty Images

Фигурное катание. Командное первенство

1. Россия (Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Камила Валиева) — 74 очка.

2. США (Натан Чен, Винсент Чжоу, Алекса Книрим / Брандон Фрейзер, Мэдисон Хабл / Закари Донохью, Мэдисон Чок / Эван Бейтс, Карен Чен) — 65 очков.

3. Япония (Сема Уно, Рика Миура / Рюити Кихара, Мисато Комацубара / Тим Колето, Вакаба Хигути, Юма Кагияма, Каори Сакамото) — 63 очка.

Прыжки с трамплина. Смешанное командное первенство

1. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5 балла.

2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3 балла.

3. Канада (Александрия Лаутит, Мэттью Соукуп, Абигейл Стрейт, Маккензи Бойд-Клаус) — 844,6 балла.

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

1. Максанс Парро (Канада) — 90,96 балла.

2. Суй Имин (Китай) — 88,70 балла.

3. Марк Макморрис (Канада) — 88,53 балла.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

1. Беат Фойц (Швейцария) — 1:42,69.

2. Жоан Кларе (Франция) — отставание 0,10 секунды.

3. Маттиас Майер (Австрия) — отставание 0,16 секунды.

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом

1. Сара Хектор (Швеция) — 1:55,69 (57,56 + 58,13).

2. Федерика Бриньоне (Италия) — отставание 0,28 секунды (57,98 + 57,99).

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — отставание 0,72 секунды (59,07 + 57,34).

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

1. Ирен Вуст (Нидерланды) — 1:53,28 (олимпийский рекорд).

2. Михо Такаги (Япония) — 1:53,72.

3. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1:54,82.

Биатлон. Женщины. 15 км

1. Денизе Херрман (Германия) — 44:12,7 (1 штрафная минута).

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — отставание 9,4 секунды (1 штрафная минута).

3. Марте Ульсбу Рёйселанн (Норвегия) — отставание 15,3 секунды (2 штрафные минуты).

Шорт-трек. Женщины. 500 м

1. Арианна Фонтана (Италия) — 42,488 секунды.

2. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды) — 42,559 секунды.

3. Ким Бутен (Канада) — 42,724 секунды.

Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

1. Жэнь Цзывэй (Китай) — 1:26,798.

2. Ли Вэньлун (Китай) — 1:29,917.

3. Лю Шаоан (Венгрия) — 1:35,693.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия занимает второе место в медальном зачёте после третьего дня Игр в Пекине.

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