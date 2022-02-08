Россия впервые с ОИ-1994 завоевала десять медалей в первые четыре дня соревнований

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Сборная России в первые четыре дня Олимпийских игр в Пекине сумела завоевать десять медалей.

На Играх в Пекине российские спортсмены завоевали десять медалей в стартовые четыре дня соревнований: две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград.

В последний раз россияне выигрывали двузначное количество медалей в стартовые четыре дня зимней Олимпиады в 1994 году на Играх в Лиллехаммере. Тогда российские спортсмены завоевали четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте после четвёртого дня Игр в Пекине.