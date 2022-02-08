Премьера хоккеистов, дебют скипа Глухова и «коронка» Елистратова: анонс пятого медального дня Олимпиады в Пекине

| Екатерина Бредина

В среду на Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. Из россиян шанс побороться за медаль имеет только шорт-трекист Семён Елистратов на коронной дистанции 1500 м. Стартовые матчи на турнире проведут хоккеисты и кёрлингисты. Первым будет противостоять национальная команда Швейцарии, а вторым — США.

Хоккей: матч со Швейцарией

Болельщики сборной России по хоккею дождались начала мужского турнира. В первом матче действующие олимпийские чемпионы встретятся со Швейцарией.

Также по теме Бронзовый финал героя Сочи: сноубордист Уайлд выиграл медаль Олимпийских игр в Пекине Сноубордист Вик Уайлд сенсационно стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине. Он занял третье место в параллельном гигантском слаломе....

Подопечные Алексея Жамнова — явные фавориты противостояния. Например, у национальной команды серьёзный перевес по статистике очных встреч: 15 побед в основное время в 20 играх.

Однако, по мнению бывшего защитника «Динамо», ЦСКА и «Салавата Юлаева» Сергея Гимаева-младшего, лёгкой прогулки ждать не стоит.

«Швейцария вполне может нас удивить. У них крепкая команда, практически в этом же составе выступавшая на чемпионате мира в Риге, а тогда все звенья швейцарцев показывали качественную игру», — приводит слова эксперта официальный сайт КХЛ.

Существенных потерь из-за коронавируса «Красной машине» пока удалось избежать. Первое занятие пропускали ассистент главного тренера Сергей Фёдоров, а также защитник Никита Нестеров и форвард Андрей Кузьменко. Причём последний уже покинул расположение сборной. Кроме того чуть позже прилетели в Пекин Артём Анисимов и Сергей Плотников, которые из-за положительных ПЦР-тестов были вынуждены задержаться в Москве. Не досчитается хоккеистов и соперник. На изоляции находятся Денис Мальгин и Дарио Симьон. В среду они точно не помогут альпийцам.

Шорт-трек: «коронная» дистанция Елистратова

Россияне пока не завоевали ни одной медали в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине. Ближе всех к наградам в понедельник оказалась Елена Серёгина, которая на 500 м дошла до полуфинала. В смешанной эстафете отечественный коллектив также не прошёл в решающий забег. Команду дисквалифицировали из-за того, что во время смены этапа Софья Просвирнова и Константин Ивлиев помешали китайцам.

Поэтому настроение у спортсменов не самое радужное. Однако в среду всё может измениться, поскольку будут разыграны медали на дистанции 1500 метров, коронной для Семёна Елистратова. Он настроен повторить успех предыдущей Олимпиады и подняться на пьедестал почёта. Тем более в текущем розыгрыше Кубка мира лидер сборной также выглядит неплохо, располагаясь на второй строчке в общем зачёте.

globallookpress.com

© Kenjiro Matsuo/AFLO

Конкуренцию отечественному шорт-трекисту составят китаец Жэнь Цзывэй, уже завоевавший в Пекине два золота, и трёхкратный чемпион мира Шинки Кнегт, представляющий Нидерланды.

Кёрлинг: претенденты на медали

Мужская сборная России по кёрлингу впервые прошла отбор на Игры. Ранее она выступала только на домашней Олимпиаде в Сочи на правах хозяев. Однако отечественный коллектив не собирается останавливаться на участии и намерен побороться за самые высокие места.

Тем более опыт, пусть и небольшой, есть. На ЧМ-2021 скип Сергей Глухов помог команде стать четвёртой, что уже стало сенсацией. Затем последовали попадание в элитный дивизион первенства Европы и успешный отбор на ЧМ-2022. Поэтому в Пекине стоит ждать от россиян приятных сюрпризов.

Глухов мог выступить ещё на домашней Олимпиаде в Сочи, но тогда тренерский штаб сделал выбор в пользу более опытного Андрея Дроздова. А юный кёрлингист вынужден был ждать следующих Игр целых восемь лет.

РИА Новости

© Антон Денисов

Первый соперник отечественного коллектива по круговому турниру — США. Чемпионы Игр в Пхёнчхане в последние годы не могут похвастаться медалями, однако остаются в мировом рейтинге на третьей строчке. Ранее пути оппонентов пересекались восемь раз, и лишь трижды верх брали россияне.

Лыжное двоеборье: три дебюта

В соревнованиях по лыжному двоеборью сборную России представят Вячеслав Барков, Самир Мастиев и Артём Галунин. Все трое дебютируют на Олимпиаде. При этом коллектив остался без своего лидера Эрнеста Яхина. Он пропустил из-за травмы почти весь сезон и не успел набрать необходимые для участия в Играх квалификационные очки.

Рассчитывать на медали в данном виде не приходится. В мировом рейтинге отечественные спортсмены находятся за пределами топ-30. Как и прежде ахиллесовой пятой российских двоеборцев являются прыжки с трамплина. Большое отставание от лидеров не удаётся компенсировать за счёт быстрого хода.

Главным фаворитом соревнований считается Йоханнес Лампартер. 20-летний австриец лидирует в общем зачёте нынешнего розыгрыша КМ. В прошлом году спортсмен занял два первых места на ЧМ в Германии.

Санный спорт: место в пятёрке

В санном спорте на очереди розыгрыш медалей в двойках. Нашу страну представят два дуэта, однако побороться за медали им будет непросто.

Александр Денисьев и Владислав Антонов в этом сезоне не отличаются стабильностью. На этапах КМ они лишь раз сумели подняться на пьедестал почёта, да и то дома — в Сочи. Однако на их стороне большой опыт. Спортсмены становились чемпионами мира и Европы.

Чуть лучше выступают Андрей Богданов и Юрий Прохоров. В общем зачёте КМ они идут на пятом месте и даже выиграли золото на том самом домашнем этапе. Однако на остальных соревнованиях, если не считать эстафеты, не попадали даже в топ-5.

Не самые лучшие результаты у россиян и в тренировочных заездах. В последнем из них Денисьев и Антонов стали шестыми с отставанием 0,627 секунды от лидера, а Богданов и Прохоров — десятыми (1,067 сек).

Бороться за медали в Пекине будут победители КМ немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен, выигравшие пять этапов в текущем сезоне. Также очень сильны их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Хорошее время в Китае показали и австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер.

Cноуборд: борьба за десятку

В сноуборд-кроссе честь России предстоит защищать Екатерине Локтевой-Загорской, Александре Паршиной, Марии Васильцовой и Кристине Пауль. Основные надежды болельщиков связаны с последней. Спортсменка становилась лучшей на Универсиаде в 2019-м, однако на взрослом уровне бороться за медали у неё пока не получается. В текущем сезоне выше 13-го места уроженка Кемеровской области не поднималась.

Gettyimages.ru

© Maja Hitij

На золото в данной дисциплине претендуют чемпионка мира британка Шарлотта Бэнкс, бронзовый призёр Игр в Сочи француженка Хлоя Треспёш и победительница Олимпиады в Пхёнчхане итальянка Микела Мойоли.

Горнолыжный спорт: второй шанс Шиффрин

В горнолыжном спорте девушки уже разыграли один комплект наград. Олимпийской чемпионкой стала шведка Сара Хектор. На очереди следующая дисциплина — слалом. Завоевать золото Олимпиады попытается чемпионка мира из Словакии Петра Вльгова, которая уверенно лидирует в общем зачёте КМ. Наверняка захочет реабилитироваться после неудачи в гигантском слаломе и Микаэла Шиффрин. Американка упала в ходе первой попытки и не смогла финишировать. Также нельзя списывать со счетов шведку Веди Хольденер и австрийку Катарину Линсбергер.

Что касается отечественных спортсменок, то попадание в топ-20 для них уже станет большим достижением. В среду на старт вновь выйдут Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева и Полина Мельникова.

Фристайл: без лидера Кубка мира

Если в женском биг-эйре россияне болели за Анастасию Таталину, которая не смогла справиться с волнением и осталась десятой, то в аналогичной дисциплине у мужчин отечественные спортсмены отобраться в Пекин не смогли.

Квалификация преподнесла неприятный сюрприз австрийцам. Победитель двух этапов КМ текущего сезона 17-летний Матей Свансер не прошёл в финал соревнований. В его отсутствие за медали поборются норвежец Бирк Рууд и американцы Александр Холл и Стивенсон Колби.