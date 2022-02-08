Губерниев — о неучастии Большунова в спринте: сохранит силы перед коронными видами

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о решении Александра Большунова отказаться от участия в лыжном спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Решение на самом деле правильное после такой эмоциональной, тяжёлой победы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению Губерниева, теперь Большунов «сможет сохранить силы перед своими коронными» видами лыжных гонок. А шансов побороться за золотую медаль с норвежцем Йоханнесом Клебо в коньковом спринте практически нет.

Мужской спринт состоится 8 февраля. Первые старты запланированы на 14:00 мск.

Далее состоятся индивидуальная гонка (11 февраля), эстафета (13 февраля), командный спринт (16 февраля) и масс-старт (20 февраля).

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунову необходимо восстановить силы после скиатлона.

Большунов 7 февраля победил в скиатлоне. Его соотечественник Денис Спицов стал серебряным призёром.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что Большунов не примет участия в спринте.