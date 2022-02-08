Вяльбе — о неучастии Большунова в спринте на Играх-2022: благоразумное решение

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что Александр Большунов не примет участия в спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Решил сам Саша пропустить спринт, чему я безмерно рада. Благоразумное решение. Самое главное — подготовиться к следующей гонке», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

По словам Вяльбе, олимпийский чемпион Пекина в скиатлоне прекрасно понимает, что не является фаворитом в спринтерской гонке.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунову необходимо восстановить силы после скиатлона.

Мужской спринт состоится 8 февраля. Первые старты запланированы на 14:00 мск.

Большунов 7 февраля победил в скиатлоне. Его соотечественник Денис Спицов стал серебряным призёром.

Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от мужской гонки на 15 км на Олимпиаде в Пекине.