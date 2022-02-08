«Решил сам Саша пропустить спринт, чему я безмерно рада. Благоразумное решение. Самое главное — подготовиться к следующей гонке», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».
По словам Вяльбе, олимпийский чемпион Пекина в скиатлоне прекрасно понимает, что не является фаворитом в спринтерской гонке.
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунову необходимо восстановить силы после скиатлона.
Мужской спринт состоится 8 февраля. Первые старты запланированы на 14:00 мск.
Большунов 7 февраля победил в скиатлоне. Его соотечественник Денис Спицов стал серебряным призёром.
Ранее тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от мужской гонки на 15 км на Олимпиаде в Пекине.