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Цветков со слезами на глазах прокомментировал четвёртое место в индивидуальной гонке

Цветков со слезами на глазах прокомментировал четвёртое место в индивидуальной гонке
08.02.2022, 13:58 |

Россиянин Максим Цветков высказался о четвёртом месте в индивидуальной гонке в соревнованиях по биатлону на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Цветков со слезами на глазах прокомментировал четвёртое место в индивидуальной гонке
  • Gettyimages.ru

«Конечно расстроен. Еле сдерживаюсь, чтобы слёзы не потекли. Очень хотелось. Прошёл такой длинный и тяжёлый путь. Хотелось всем доказать, что я достоин. К сожалению, не получилось», — цитирует 30-летнего спортсмена из Вологды «Матч ТВ».

Чемпионом стал француз Кантен Фийон-Майе. Второе место занял белорус Максим Смольский. Норвежец Йоханнес Бё замкнул тройку лучших. Цветков уступил скандинавскому биатлонисту всего около двух секунд.

Ранее Драчёв заявил, что мужская сборная России по биатлону выглядит очень хорошо.



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