Драчёв: мужская сборная России по биатлону выглядит очень хорошо

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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги мужской индивидуальной гонки на 20 км на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Плохая стрельба? Нагрузка, которая ложится на спортсменов на Олимпийских играх, очень большая. Всё происходит в горах, на большой высоте. Последний рубеж всегда был непростым для всех. Смольский и Фийон Майе справились, Цветков и Логинов — нет. В этом и заключаются мастерство биатлона и интрига в нём. Есть ещё много гонок на этой Олимпиаде, много шансов на медали. Наша команда выглядит очень хорошо. Цветков, Логинов и Латыпов хорошо отработали эту гонку. В целом мне очень нравится наша команда. Они молодцы! Были надежды, были эмоции», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвёртое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом. Его соотечественники Александр Логинов и Эдуард Латыпов допустили по три промаха, финишировав 10-м и 11-м соответственно.

Ранее сообщалось, что биатлонист Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022 в Пекине.