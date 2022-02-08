Бронзовый финал героя Сочи: сноубордист Уайлд выиграл медаль Олимпийских игр в Пекине

| Владимир Зайвый

Сноубордист Вик Уайлд сенсационно стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине. Он занял третье место в параллельном гигантском слаломе. По ходу соревнований уроженец США выбил из борьбы действующего чемпиона мира Дмитрия Логинова и победителя квалификации Ли Сан Хо из Южной Кореи, а в малом финале взял реванш за поражение на прошлых Играх у итальянца Роланда Фишналлера. Награда Уайлда стала первой для российской сборной с тех пор, как он сам завоевал два золота в Сочи.

День, в который разыгрываются медали в параллельном гигантском слаломе, для сборной России по сноуборду непременно становится самым важным на любой Олимпиаде. В других дисциплинах россияне могут исполнять роль статистов или вообще не быть представлены, но в этом виде программы от них обязательно стоит ждать борьбы за самые высокие места.

Достаточно вспомнить, как российские райдеры выступали на двух последних чемпионатах мира. Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, Софья Надыршина и Наталья Соболева выиграли на четверых два золота, два серебра и одну бронзу, и это только в «гиганте». В обычном слаломе, который не включён в олимпийскую программу, медалей тоже хватало.

Вся эта четвёрка приехала в Пекин, чтобы попытаться выиграть первые за восемь лет награды в сноуборде. Последним россиянином, который поднимался на олимпийский подиум, был Вик Уайлд. В Сочи бывший американский спортсмен обессмертил своё имя, став двукратным чемпионом и легендой российского сноуборда.

С тех пор, правда, у Уайлда не было подобных прорывов в карьере. За восемь лет он всего четыре раза выигрывал медали на этапах Кубка мира, не блистал на первенствах планеты, а на Олимпийских играх в Пхёнчхане закончил борьбу уже в 1/8 финала, уступив итальянцу Роланду Фишналлеру. В начале этого сезона 35-летний спортсмен сообщил, что будет кататься ещё всего два месяца. Либо три, если отберется в Пекин. Хотя Уайлд ни разу не выходил в четвертьфинал на отдельных этапах в этом году, на свою третью Олимпиаду он всё-таки попал.

И как оказалось, совершенно не зря. В Пекине сборная России ещё до официального начала соревнований стала нести потери. В заявку должен был войти Игорь Слуев, но он остался дома из-за положительного теста на коронавирус. Спортсмена должен был заменить Дмитрий Карлагачев, чьё имя даже попало в стартовый протокол, но и его постигло то же самое несчастье.

Затем в квалификации отсев продолжился. У женщин Милена Быкова проехала мимо ворот во второй попытке и была дисквалифицирована, а Соболева не проехала достаточно быстро, чтобы оказаться среди 16 участниц плей-офф. Слишком рано выбыл и её брат Андрей. До основной стадии добралась только половина команды.

Следующей в очереди на выход оказалась Надыршина. Молодая спортсменка приехала в Пекин лишь накануне и даже не успела опробовать трассу. В первом заезде на выбывание её соперницей стала малоизвестная голландка Мишель Деккер, и она выиграла у россиянки три сотые секунды. Не задержалась надолго и Полина Смоленцова, уступившая полячке Александре Кроль.

В мужских соревнованиях россияне сразу были лишены возможности выиграть две медали. Логинов и Уайлд показали восьмой и девятый результат, так что в 1/8 финала они должны были бороться друг с другом. Верх взял более опытный спортсмен — Логинов дважды по ходу спуска ошибался и заходил на слишком широкий вираж, но если в первый раз он исправился, то во второй уже не успевал это сделать.

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Для Уайлда, который оказывался в первой восьмёрке Кубка мира больше двух лет назад, такое выступление казалось пределом. Следующим соперником был южнокореец Ли Сан Хо — вице-чемпион Игр в Пхёнчхане и победитель квалификации в Пекине. Но заезд получился равным, и оба спортсмена по очереди лидировали. В итоге Уайлд финишировал раньше всего лишь на одну сотую секунды, и это уже стало настоящей сенсацией.

Но выход в полуфинал ещё не гарантировал Уайлду долгожданную медаль. Дальше по турнирной сетке он пересёкся со словенцем Тимом Мастнаком, и здесь российский спортсмен остановился. Незадолго до финиша он слишком сильно задел ворота и остался позади.

В финале за бронзу Уайлда ждала встреча с Фишналлером — тем самым спортсменом, который не позволил ему в прошлый раз защитить титул олимпийского чемпиона. Для итальянца этот заезд тоже значил очень многое — в свой 41 год он приехал уже на шестую Олимпиаду, чтобы наконец-то стать призёром, чего он тоже заслуживал своей яркой карьерой.

Только Уайлд слишком сильно горел желанием взять реванш. С того момента, как он рванул вперёд со стартовой позиции, он не отпускал соперника, а перед заключительной частью спуска вышел вперёд. Фишналлер, уже и так проигрывая, вдобавок пропустил ворота. Вик Уайлд завоевал бронзу и не смог сдержать слёз. Спустя восемь лет после своего головокружительного успеха он может завершить карьеру на победной ноте.