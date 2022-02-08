Надыршина и Смоленцова не вышли в 1/4 финала ОИ в параллельном гиганте

Надыршина в заезде 1/8 финала приграла 0,03 секунды Мишель Деккер из Нидерландов.
Смоленцова уступила 0,16 секунды Александре Круль из Польши.
Надыршина является чемпионкой мира в параллельном слаломе и серебряным призёром мирового первенства в параллельном слалом-гиганте.
Сноубордистки разыграют комплект наград 9 февраля.
Ранее сообщалось, что россияне Вик Уайлд и Дмитрий Логинов пробились в 1/8 финала в соревнованиях по сноуборду в дисциплине «параллельный гигантский слалом» на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.