Надыршина и Смоленцова не вышли в 1/4 финала ОИ в параллельном гиганте

|

Россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова не смогли пробиться в четвертьфинал соревнований по сноуборду в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Gettyimages.ru