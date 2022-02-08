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Надыршина и Смоленцова не вышли в 1/4 финала ОИ в параллельном гиганте

Надыршина и Смоленцова не вышли в 1/4 финала ОИ в параллельном гиганте
08.02.2022, 09:59 |

Россиянки София Надыршина и Полина Смоленцова не смогли пробиться в четвертьфинал соревнований по сноуборду в параллельном гигантском слаломе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Надыршина и Смоленцова не вышли в 1/4 финала ОИ в параллельном гиганте
  • Gettyimages.ru

Надыршина в заезде 1/8 финала приграла 0,03 секунды Мишель Деккер из Нидерландов.

Смоленцова уступила 0,16 секунды Александре Круль из Польши.

Надыршина является чемпионкой мира в параллельном слаломе и серебряным призёром мирового первенства в параллельном слалом-гиганте.

Сноубордистки разыграют комплект наград 9 февраля. 

Ранее сообщалось, что россияне Вик Уайлд и Дмитрий Логинов пробились в 1/8 финала в соревнованиях по сноуборду в дисциплине «параллельный гигантский слалом» на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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