Уайлд высказался об ограничениях на ОИ-2022 в Пекине

«Настроение после первых дней пребывания в Китае хорошее. Нас хорошо разместили, кормят нормально, всё отлично. Я приложу максимум усилий, попробую поймать максимальное удовольствие от этих Игр. Единственное, что все боятся получить положительный тест на коронавирус. Так что очень трудно с кем-то встречаться и знакомиться. Полный облом», — приводит слова Уайлда Metaratings.ru.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине и завершатся 20 февраля.
Ранее завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине.