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Уайлд высказался об ограничениях на ОИ-2022 в Пекине

Уайлд высказался об ограничениях на ОИ-2022 в Пекине
04.02.2022, 17:33 |

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд выразил мнение о строгих ограничительных мерах на Играх в Пекине.

Уайлд высказался об ограничениях на ОИ-2022 в Пекине
  • AFP

«Настроение после первых дней пребывания в Китае хорошее. Нас хорошо разместили, кормят нормально, всё отлично. Я приложу максимум усилий, попробую поймать максимальное удовольствие от этих Игр. Единственное, что все боятся получить положительный тест на коронавирус. Так что очень трудно с кем-то встречаться и знакомиться. Полный облом», — приводит слова Уайлда Metaratings.ru.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине и завершатся 20 февраля.

Ранее завершилась церемония открытия Олимпийских игр в Пекине.

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