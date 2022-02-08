Жулин: Кондратюк отдал все силы в командных соревнованиях на Играх в Пекине

«Марку не хватило сил, он отдал всё за команду, там катался блистательно, сегодня он был пустой», — цитирует ТАСС Жулина.
Вместе с тем он похвалил Евгения Семененко, который исполнил чистый прокат. По словам Жулина, Андрей Мозалёв допустил две грубые ошибки и сам себя отправил на невыгодную позицию.
Лучшим из россиян в короткой программе стал Евгений Семененко (95,76 балла), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) — 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.
Американец Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сёма Уно (105,90).
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе.