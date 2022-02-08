Жулин: Кондратюк отдал все силы в командных соревнованиях на Играх в Пекине

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Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил выступление Марка Кондратюка в короткой программе соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Марку не хватило сил, он отдал всё за команду, там катался блистательно, сегодня он был пустой», — цитирует ТАСС Жулина.

Вместе с тем он похвалил Евгения Семененко, который исполнил чистый прокат. По словам Жулина, Андрей Мозалёв допустил две грубые ошибки и сам себя отправил на невыгодную позицию.

Лучшим из россиян в короткой программе стал Евгений Семененко (95,76 балла), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) — 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.

Американец Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сёма Уно (105,90).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе.