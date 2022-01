Щербакова в роли ангела и «Аватар» Валиевой: чем удивили показательные выступления фигуристов на ЧЕ

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине завершился показательными выступлениями лучших участников турнира. Анна Щербакова исполнила красивый номер под композицию Ave Maria в платье со светящимися крыльями. Морис Квителашвили вернулся к образу джинна из «Аладдина». Его на лёд вызвала Камила Валиева, сама затем выступившая под музыку из фильма «Аватар». Александра Бойкова примерила на себя роль Мэрилин Монро, которая поздравила с днём рождения Джона Кеннеди в исполнении Дмитрия Козловского.

Ко всем достижениям российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине можно было добавить ещё одно — не совсем серьёзное, но зато приятное для обладателей абонементов на этот турнир. Все шестеро одиночников и шесть дуэтов стали участниками показательных выступлений, куда обычно попадают по шесть лучших участников в каждой дисциплине, а также приглашённые организаторами спортсмены.

По спортивному принципу, правда, отобрались не все представители российской команды. Танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин на своём дебютном чемпионате Европы заняли седьмое место и должны были наблюдать за гала-вечером с трибун, но вмешалась вспышка COVID-19 в итальянской сборной. Бронзовые призёры Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри не стали выходить на лёд, так как ранее их тренер Барбара Фузар-Поли сдала положительный тест на коронавирус. Так что организаторы предложили Дэвис, праздновавшей своё 19-летие, и Смолкину выступить перед эстонской публикой ещё раз, причём сразу во втором отделении, куда обычно попадают призёры соревнований.

Первым из россиян порадовать болельщиков вышел Евгений Семененко. В своём номере под песни K-pop группы Tomorrow X Together он даже исполнил тройной аксель, который на этом чемпионате Европы у него получился с недокрутом. Затем на льду появилась бронзовая медалистка Александра Трусова. Она не стала пытаться исполнить четверные прыжки, которые так нужны были ей накануне, а просто порадовала своим фирменным номером в образе Чудо-женщины.

Первым эксцентричным выступлением отличились танцоры Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо. Сначала они предстали в образе пенсионеров, которые неспешно танцевали под знаменитую песню La Vie En Rose в исполнении Эдит Пиаф. Но в один момент старички помолодели и принялись заводить трибуны под I Like To Move It. Но недолго — в конце Бриссо артистично показал, как из-за зажигательных движений у него обострился радикулит.

Весьма оригинальной оказалась постановка Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Партнёр выступил в роли экс-президента США Джона Кеннеди, а партнёрша — в образе Мэрилин Монро, которая поздравляла политика чересчур чувственным исполнением песни Happy Birthday To You. Бойкова не только «спела», но и исполнила перед Козловским вращение «карандаш», которое обычно входит в арсенал одиночниц.

Во втором отделении после танца Дэвис и Смолкина, вспомнивших о своей прошлогодней программе «Коты-аристократы», на льду неожиданно появилась Камила Валиева. Время для выступления чемпионов ещё не настало, но, как оказалось, ей нужно было вызвать джинна — Мориса Квителашвили. Он снова выступил в полюбившемся зрителям образе героя мультфильма «Аладдин», для создания которого грузинскому фигуристу каждый раз приходится красить тело в синий цвет.

Весомую заявку на то, чтобы считаться чемпионкой Европы в показательных выступлениях, сделала Анна Щербакова. В качестве музыкальной темы для нового номера серебряный призёр взяла Ave Maria в исполнении Димаша Кудайбергена и предстала перед публикой в необычном белом платье с перьями. Оно выглядело довольно странно для девушки, предпочитающей более строгий гардероб, но вскоре стало понятно, почему Щербакова его выбрала — лёгким движением она сделала себе ангельские крылья, которые в темноте стали красиво светиться.

Выступавшие следом за ней танцоры Оливия Смарт и Адриан Диаз передали привет пропускавшим турнир Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Ещё недавно французы удивляли всех своим ритм-танцем в стиле аэробики, а теперь эту идею подхватил и развил испанский дуэт, не ограниченный судейскими требованиями. Выступление Смарт и Диаза под Maniac получилось чуть ли не самым ярким в этот день.

Завершался вечер выступлениями всех чемпионов Европы. Анастасия Мишина и Александр Галлямов воспроизвели свой оригинальный номер, в котором партнёр изображает рок-звезду, а партнёрша — безответно влюблённую в него фанатку. Марк Кондратюк чувственно откатал под Cradles в исполнении Sub Urban. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не отказались от возможности выступить, несмотря на все разговоры о проблемах партнёра со здоровьем. Последней на лёд вышла Камила Валиева с номером на мотив «Аватара».

Лучшие фигуристы Европы ненадолго попрощались с болельщиками, чтобы в следующий раз выйти на лёд уже в Пекине на Олимпийских играх.