Леонова: наверное, Кондратюк сам в шоке от своего катания на ЧЕ

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Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказала своё мнение о выступлении российского фигуриста Марка Кондратюка на первенстве Европы.
Леонова: наверное, Кондратюк сам в шоке от своего катания на ЧЕ
  • РИА Новости

«Я очень рада за Марка, поскольку начиная с чемпионата России он показывает хорошее и стабильное катание. Может быть, на чемпионате Европы были какие-то шероховатости, энергетики в выступлении на чемпионате страны было больше. Пожалуй, волнения тогда было меньше. Марк, наверное, сам находится в шоке от своего выступления — он никогда в жизни так здорово не катался. Есть некая уверенность в том, что по крайней мере в командном турнире на Олимпиаде у нас есть надёжный представитель. На мой взгляд, он должен выступать в командных соревнованиях», — цитирует Леонову РИА Новости.

Кондратюк стал чемпионом Европы, набрав за два проката 286,56 балла.

Ранее Мишин похвалил Кондратюка после победы на чемпионате Европы.

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