Гончаренко рассказала, чем её поразила Трусова

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что российская фигуристка Александра Трусова поражает своим стремлением достичь поставленной цели —исполнить пять четверных прыжков.
Гончаренко рассказала, чем её поразила Трусова
  • РИА Новости

«Самые прекрасные эмоции оставили прокаты российских фигуристок. Очень рада, что весь пьедестал почёта наш, российский! Девчонки просто молодцы, они нас уже набаловали. Аня Щербакова в произвольной программе была просто как другой человек, заряженной на абсолютно чистый прокат. Совершенно иные глаза, энергетика. Четверной флип, каскад, не получившийся в короткой программе, был просто превосходный. Саша Трусова поражает своим стремлением достичь мечты — исполнить пять четверных, она идёт к ней. Пускай сегодня что-то не получилось, этого достаточно для места на пьедестале. Выступление Камилы Валиевой — это как вишенка на торте. Отличное начало, дальше тоже не всё безупречно, но это ошибки на сложнейших элементах», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Трусова стала бронзовой призёркой чемпионата Европы. Победу одержала Валиева, а Щербакова заняла второе место.

Ранее Волосожар назвала большим успехом результаты российских фигуристов на ЧЕ.

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