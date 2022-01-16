Гончаренко рассказала, чем её поразила Трусова

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что российская фигуристка Александра Трусова поражает своим стремлением достичь поставленной цели —исполнить пять четверных прыжков.

«Самые прекрасные эмоции оставили прокаты российских фигуристок. Очень рада, что весь пьедестал почёта наш, российский! Девчонки просто молодцы, они нас уже набаловали. Аня Щербакова в произвольной программе была просто как другой человек, заряженной на абсолютно чистый прокат. Совершенно иные глаза, энергетика. Четверной флип, каскад, не получившийся в короткой программе, был просто превосходный. Саша Трусова поражает своим стремлением достичь мечты — исполнить пять четверных, она идёт к ней. Пускай сегодня что-то не получилось, этого достаточно для места на пьедестале. Выступление Камилы Валиевой — это как вишенка на торте. Отличное начало, дальше тоже не всё безупречно, но это ошибки на сложнейших элементах», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Трусова стала бронзовой призёркой чемпионата Европы. Победу одержала Валиева, а Щербакова заняла второе место.

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