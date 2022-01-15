Жулин: Кацалапов полностью восстановится от травмы к Играм-2022

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Александр Жулин, тренер Никиты Кацалапова, рассказал о ходе восстановления фигуриста от травмы перед зимней Олимпиадой 2022 года в Пекине.
Жулин: Кацалапов полностью восстановится от травмы к Играм-2022
  • РИА Новости

«Очень рад, что у Никиты не возникло никаких проблем со спиной. Мы продолжаем набирать форму. Как раз к Олимпиаде всё будет в полном порядке», — цитирует Жулина ТАСС.

По его словам, изменений в танцах не планируется, фигуристы будут продолжать отрабатывать старую программу. 23 января Кацалапов и Виктория Синицина в Красноярске приступят к финальному тренировочному сбору перед стартом на Олимпиаде.

Кацалапов и Синицина 15 января стали двукратными чемпионами Европы. 

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Кацалапов рассказал о выборе музыки для произвольного танца.



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