Кацалапов рассказал о выборе музыки для произвольного танца

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал о выборе музыки для произвольного танца на чемпионате Европы в Таллине.

«Две эти мелодии переиграны одним исполнителем, Дэвидом Гарреттом. В первый кусок, концерт Рахманинова, мы просто влюбились, впервые включили его года три назад, и нам всем понравилось».

По его словам, дуэт ждал подходящего момента, чтобы взять данную композицию для выступлений.

«Про вторую часть программы: мы очень любим, когда у нас взрывные концовки, всё идёт наверх, мы абсолютно меняемся, всё идёт в другом ключе, и в финале выдаём все силы и все эмоции», — добавил спортсмен.

Синицина и Кацалапов по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы.

Ранее Кацалапов заявил, что победа на ЧЕ подарила огромную мотивацию перед Олимпиадой.