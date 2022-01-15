Кацалапов заявил, что победа на ЧЕ подарила огромную мотивацию перед Олимпиадой

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы в Таллине.
Кацалапов заявил, что победа на ЧЕ подарила огромную мотивацию перед Олимпиадой
  • © AP Photo/Raul Mee

«Эта медаль очень важна для нас. Всё идёт достаточно тяжело, тем интереснее путь, тем интереснее приключение — мы никогда не сдавались, этот чемпионат в преддверии Игр стал огромной мотивацией. Эта медаль нам подарила её», — цитирует Кацалапова ТАСС.

При этом он признался, что у него остались смешанные чувства от выступления дуэта в произвольном танце.

«С моей стороны было несколько микромоментов. Слава богу, они никак не повлияли на уровни в программе, но они были, и я знаю о них. Нужно успеть почистить, наработать и ещё больше накатать эту программу, чтобы мы могли чувствовать себя как рыба в воде, чтобы голова была пустая», — сказал спортсмен.

Синицина и Кацалапов по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы.

Ранее чемпион Европы Сергей Новицкий оценил шансы Синициной и Кацалапова на Олимпиаде.

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