Последний старт Елисеева и судейский скандал с Буртасовой: как россияне стали вторыми на «Рождественской гонке»

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова стали серебряными призёрами «Рождественской гонки», которую в этом году перенесли из Гильзенкирхена в Рупольдинг. Прошлогодние победители соревнований сначала финишировали третьими в масс-старте, а затем отыграли одну позицию в пасьюте. По ходу второго забега Буртасову задерживали судьи, так как на старте её выпустили раньше положенного времени. Для Елисеева это были последние международные состязания перед паузой в карьере.

Юбилейная 20-я «Рождественская гонка» получилась совсем непохожей на своих предшественниц. С футбольного стадиона в Гельзенкирхене соревнования переехали в Рупольдинг, где после Нового года пройдёт шестой в сезоне этап Кубка мира. Переезд был вызван очередной волной коронавируса в Германии, лишившей зрителей возможности прийти на трибуны.

Но само мероприятие запрещать не стали, и десять пар спортсменов из девяти стран собрались в одном из самых главных биатлонных мест, чтобы снова посоревноваться в масс-старте и гонке преследования. Несмотря на то, что всех сейчас в первую очередь волнует Олимпиада, до которой остаётся чуть больше месяца, «Рождественская гонка» собрала многих известных участников, из которых почти все выступают в Кубке мира.

Исключение в этом году составила сборная России. В дуэт объединились Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве Павлова), которые начинали сезон на Кубке IBU. Такой выбор участников объяснялся просто — в прошлый раз именно они отпраздновали победу, так что как действующие чемпионы заслужили право защитить титул.

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При этом для Елисеева выступление в Рупольдинге должно было стать последним на несколько месяцев вперёд. Уже после того, как организаторы включили его в состав участников, 28-летний спортсмен объявил о приостановке карьеры. Он заявил, что вынужден так поступить из-за проблем со здоровьем. Вместо поездки на Олимпиаду он будет готовиться к мартовскому чемпионату России, а «Рождественская гонка», таким образом, могла стать его последним международным стартом.

Рупольдинг встретил спортсменов не очень гостеприимно — в день соревнований зарядил дождь, и спортсменам приходилось идти на старт под зонтами. Когда масс-старт начался, Буртасова даже чуть не упала на мокрой трассе. После этого она допустила промах на лёжке, который стоил ей штрафного круга длиной 75 метров. Ошибались на первой стрельбе многие, а закрыть все мишени удалось украинке Юлии Джиме, выступавшей в паре с Дмитрием Пидручным.

Елисеев на свой первый огневой рубеж пришёл седьмым. Бежал он не слишком быстро относительно конкурентов, но стрелял отлично и отыграл одну позицию. Буртасова вернулась в борьбу в 20 секундах от немецкого дуэта Янина Хеттих — Эрик Лессер и включила скорость, чтобы вернуться на стрельбище уже третьей. Шанс подняться ещё выше был, но одну мишень россиянка снова оставила открытой. Россия стала соперничать за бронзу с Украиной и Италией, за которую выступал самый звёздный дуэт в лице Доротеи Вирер и Лукаса Хофера.

Лессер за счёт стрельбы удерживал лидерство. Преследовавший его австриец Феликс Лайтнер на стойке допустил три промаха, и у следующих трёх команд появилась возможность повести борьбу уже за серебро. Елисеев не подвёл и отработал чисто. Вместе с ним отличился и Хофер. Вдвоём они пустились в погоню за немцем, но тот успел убежать уже на 22 секунды вперёд. Хеттих тоже никого не подпускала к себе — хозяева трассы стреляли слишком хорошо. Но и Вирер с Буртасовой не отставали в этом компоненте. С третьей попытки россиянка всё-таки избежала штрафных кругов.

Когда Елисеев вернулся на дистанцию, то сразу же догнал Хофера, а затем и закрыл раньше него очередные пять мишеней. В тот момент россиянин совсем не напоминал измученного разными неурядицами спортсмена, а как минимум вполне достойного кандидата в основную сборную. У Буртасовой же стрельба не была идеальной. Когда снова появился шанс обойти Вирер, допустившую промах, россиянка зашла на два штрафных круга. Из-за этого пропустить вперёд пришлось даже австрийцев. Вытаскивать команду снова нужно было Елисееву. При этом достать Хеттих и Лессера уже было нереально — они оба в масс-старте не допустили ни одной осечки.

Хофер и Лайтнер буквально приглашали преследователей на второе место — на двоих они допустили пять промахов. Не закрыл одну мишень также Пидручный, догнавший на предпоследнем круге Елисеева. Но и россиянин не избежал штрафного круга. На трассу он вернулся одновременно с украинцем и мог бы побороться за второе место, но не стал — впереди ещё был более ценный пасьют. В нём сборные России и Украины должны были стартовать спустя 38 секунд после немецких биатлонистов.

Однако Буртасова и Пидручная начали гонку гораздо раньше — судьи ошиблись со временем их выхода на старт. Спортсменки сразу кинулись в погоню за Хеттих, и немка даже с чистой стрельбой была вынуждена подпустить к себе соперниц. К первой лёжке Лессера три команды уже почти сравнялись, и оставалось совсем немного, чтобы сместить немцем с первого места, но для этого нужно было сохранять точность. Пидручный на первой своей лёжке допустил сразу четыре промаха, Елисеев не закрыл одну мишень. Россияне остались в первой тройке, но вперёд нырнул безошибочный Лайтнер, передавший эстафету Лизе Терезе Хаузер вторым.

Судьи всё-таки признали свою оплошность и задержали Пидручную и Буртасову при смене этапа. Из-за этого россиянка хоть и осталась на третьем месте, но уже ощущала за собой приближение финки Мари Эдер. Пока Хаузер догоняла и обходила Хеттих, Буртасова больше не могла себя держать в руках. Два промаха спортсменки отбросили российский дуэт на шестое место.

К счастью, никто не отменял ошибок конкурентов. Благодаря им Буртасова и Елисеев вернулись в борьбу за третье место, которую предстояло вести уже с чехами Маркетой Давидовой и Михалом Крчмаром, а затем и за второе. В этом особенно помогла Хеттих, которая на своей последней стрельбе промахнулась целых три раза, в то время как россиянка и чешки были чисты.

Между Крчмаром и Елисеевым на заключительном круге было около 12 секунд, и отыграть такое отставание было непросто. Но россиянкам снова улыбнулась удача — чех отправился на два штрафных круга, а российский биатлонист после долгих выцеливаний поразил все мишени. Елисеев вцепился за возможность финишировать с серебром и уже её не упускал. Победу же отпраздновали австрийцы, для которых это был первый за 12 лет успех на «Рождественской гонке» после золота Кристофа Зумана в паре с немкой Кати Вильхельм.