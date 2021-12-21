Елисеев взял паузу в выступлениях по состоянию здоровья
- РИА Новости
«Я ещё не набегался. Хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне необходимо заняться своим здоровьем. Для начала я пройду обследование в Москве и буду уже отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую это делать поближе к дому. Возможно, поеду на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска. Может быть, буду участвовать не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне необходимо разобраться со своим здоровьем», — цитирует Елисеева пресс-служба СБР.
28 декабря российский биатлонист планирует выступить вместе с Евгенией Буртасовой в Рупольдинге на «Рождественской гонке».
Чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени и будет проходить с 15 по 22 февраля 2022 года.
Ранее Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина приближается к успехам мамы.