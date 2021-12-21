Елисеев взял паузу в выступлениях по состоянию здоровья

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что приостановит соревновательную деятельность вплоть до чемпионата России, чтобы заняться здоровьем.

«Я ещё не набегался. Хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне необходимо заняться своим здоровьем. Для начала я пройду обследование в Москве и буду уже отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую это делать поближе к дому. Возможно, поеду на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска. Может быть, буду участвовать не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне необходимо разобраться со своим здоровьем», — цитирует Елисеева пресс-служба СБР.

28 декабря российский биатлонист планирует выступить вместе с Евгенией Буртасовой в Рупольдинге на «Рождественской гонке».

Чемпионат России по биатлону состоится в Тюмени и будет проходить с 15 по 22 февраля 2022 года.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что её дочь Кристина приближается к успехам мамы.