Анфиса Резцова: Кристина приближается к успехам мамы, она мой клон

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонках и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала успехи своей дочери Кристины в сезоне-2021/22.

«Я всегда во всех интервью говорю, что Кристина — мой клон. На лыжне она может бежать, как мама. Пока получается чуть-чуть послабее, но в дальнейшем у неё есть очень хорошие перспективы. Конечно, мамины достижения повторить невозможно, но она старается. Уверена, она приблизится к ним», — заявила в интервью RT Резцова-старшая.

Резцова заняла третье место в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Победу же одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды.

25-летняя биатлонистка из Ханты-Мансийска завоевала первую личную медаль для россиянок на этапах Кубка мира за последние два года.

Ранее Анфиса Резцова прокомментировала бронзовую медаль Кристины в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).