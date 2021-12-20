Анфиса Резцова — о бронзе дочери на КМ в Анси: я ожидала даже большего

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала бронзовую медаль своей дочери Кристины в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«Я ожидала даже большего, честно скажу. Молодец, что взяла бронзу, но могла побороться и за более высокое место, если бы не допустила два промаха. Очень хочется, чтобы нынешнее состояние Кристины сохранилось до Олимпийских игр и в Пекине она тоже нас всех порадовала», — заявила в интервью RT Резцова-старшая.

27-летняя Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 сек. Победу одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 мин. 21,7 сек.

Ранее Иван Черезов заявил, что Резцовой по силам побороться за медаль на ОИ в Пекине.