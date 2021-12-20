Анфиса Резцова — о бронзе дочери на КМ в Анси: я ожидала даже большего

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала бронзовую медаль своей дочери Кристины в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Анфиса Резцова — о бронзе дочери на КМ в Анси: я ожидала даже большего
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я ожидала даже большего, честно скажу. Молодец, что взяла бронзу, но могла побороться и за более высокое место, если бы не допустила два промаха. Очень хочется, чтобы нынешнее состояние Кристины сохранилось до Олимпийских игр и в Пекине она тоже нас всех порадовала», — заявила в интервью RT Резцова-старшая.

27-летняя Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте с отставанием от лидера на 12,1 сек. Победу одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 мин. 21,7 сек.

Ранее Иван Черезов заявил, что Резцовой по силам побороться за медаль на ОИ в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить